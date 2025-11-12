सोलापूर

Solapur News:'नृत्यामध्ये मेहता, गायनात संगमेश्‍वर प्रथम'; जल्लोष लोककलेचा स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, २५० बालकलावंत सहभागी

Folk Art Festival Sees Vibrant Participation: समूह नृत्य, एकल नृत्य, समूह गायन, एकल गायन आणि वाद्य वादन यासारख्या विविध कलाप्रकारांच्या स्पर्धेत जिल्ह्यातील २५० बालकलावंतांनी सहभाग घेतला. समूह नृत्य स्पर्धेत मेहता प्रशाला, तर समूह गायन मध्ये संगमेश्वर पब्लिक स्कूल प्रथम क्रमांक मिळविला.
सोलापूर : बालरंगभूमी परिषदेतर्फे आयोजित ‘जल्लोष लोककलेचा’ या कार्यक्रमांतर्गत सोलापूरमधील बालकलाकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. समूह नृत्य, एकल नृत्य, समूह गायन, एकल गायन आणि वाद्य वादन यासारख्या विविध कलाप्रकारांच्या स्पर्धेत जिल्ह्यातील २५० बालकलावंतांनी सहभाग घेतला. समूह नृत्य स्पर्धेत मेहता प्रशाला, तर समूह गायन मध्ये संगमेश्वर पब्लिक स्कूल प्रथम क्रमांक मिळविला.

