सोलापूर : जिल्ह्यासाठी आज (बुधवारी) ओरिसा (orissa) ऑक्‍सिजन एक्‍स्प्रेस (Oxygen express) येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे (Resident Deputy Collector Bharat Waghmare) यांनी दिली. जिल्ह्यासाठी अंदाजित आठ टॅंकर (Eight tankers) मिळण्याची शक्‍यता आहे. (Oxygen express will arrive from orissa today for solapur district)

शहरातील रूग्णंसख्या कमी होऊ लागली, परंतु ग्रामीण भागाची चिंता कायम आहे. ग्रामीण भागात दररोज सरासरी दोन हजारांहून अधिक रूग्ण आढळत आहेत. मृत्यूची संख्यादेखील सरासरी 30 ते 35 आहे. सद्यस्थितीत जिल्हाभरात ऑक्‍सिजनवरील रूग्णांची संख्या तीन हजारांहून अधिक आहे. त्यांच्यासाठी दररोज 51 टन ऑक्‍सिजनची मागणी केली जात आहे. तरीही, जिल्ह्यासाठी दररोज 45 टनापर्यंत ऑक्‍सिजन मिळत असल्याने रूग्णांची दररोजची गरज भागत असल्याचेही वाघमारे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यातील रूग्णांसाठी ऑक्‍सिजनची मोठी गरज भासत असल्याने मागील काही दिवसांपासून जिल्हा प्रशासनातर्फे विभागीय आयुक्‍तांकडे ऑक्‍सिजनची मागणी नोंदविली जात आहे. आता ओरिसावरून येणाऱ्या ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेसमधून जिल्ह्यासाठी काही टॅंकर मिळणार असल्याने ही गरज भागेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.

ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेस आली अन्‌ गेलीही

मंगळवारी लोणी येथून ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेस सोलापूर स्थानकावर आली. त्यावेळी जिल्ह्याला ऑक्‍सिजन मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, काही वेळाच ती एक्‍स्प्रेस पुढे निघून गेली. त्यामध्ये ऑक्‍सिजनचे दोन टॅंकर भरलेले होते. तर चार टॅंकर रिकामेच होते. ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेसला ग्रीन कॉरिडॉर दिला असल्याने फक्‍त चालक व गार्ड बदलण्यासाठी ही गाडी काही मिनिटेच सोलापूर स्थानकावर थांबली होती. रेल्वेच्या खुल्या वॅगनवरुन ऑक्‍सिजनच्या टॅंकरची वाहतूक केली जात आहे. मंगळवारी सकाळी 11 वाजून सात मिनिटांनी वाडी स्थानकावरून ती रेल्वे आठ टॅंकर घेऊन तामिळनाडूकडे रवाना झाली आहे. मात्र, पुन्हा कोणत्या मार्गाने ही एक्‍सप्रेस येणार अथवा जिल्ह्यासाठी किती टॅंकर ऑक्‍सिजन मिळणार, याबद्दल रेल्वे प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले. त्यामुळे आज (बुधवारी) येणाऱ्या रेल्वेतील किती टॅंकर ऑक्‍सिजन जिल्ह्याला मिळणार, याची उत्सुकता लागली आहे.

ऑक्‍सिजनची वाहतूक करताना वेग आणि सुरक्षेचा ताळमेळ

क्रायोजेनिक अँकरच्या माध्यमातून ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेसची वाहतूक सुरू आहे. ऑक्‍सिजन एक्‍सप्रेसच्या सुरक्षेसाठी त्या गाडीचा वेग ताशी 50 ते 60 किमी निश्‍चित केला आहे. लिक्‍विड स्वरुपातील ऑक्‍सिजनची वाहतूक करताना वेग आणि सुरक्षेचा ताळमेळ घालावा लागतो.

- प्रदीप हिरडे, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर रेल्वे

