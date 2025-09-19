MP Ujjwal Nikam: पाकिस्तान शरण आल्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर थांबवले: खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम, प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय लष्कराचा..

सोलापूर : पहलगाम हल्ल्यामध्ये निरपराध लोकांना धर्म विचारून ठार मारण्यात आले. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तराचा निर्णय हा पूर्णपणे लष्कराने स्वतंत्र घेतला होता. पाकिस्तानी दहशतवादी स्थळांवर हल्ले केल्यानंतर भारत यशाने बेभान झाला नाही. पाकिस्तानी लष्करातून भारताला शरणागतीचा मेसेज आला म्हणून ऑपरेशन सिंदूर थांबवले, अशी माहिती राज्यसभा खासदार डॉ. उज्ज्वल निकम यांनी दिली. विवेकानंद केंद्र सोलापूर शाखा यांच्या वतीने विश्वबंधुत्व दिनानिमित्त रंगभवन येथे आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .स्वामी विवेकानंद यांच्या पूजनाने व दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरवात झाली. यावेळी व्यासपीठावर अखिल भारतीय विवेकानंद केंद्राचे कोषाध्यक्ष प्रवीण दाभोलकर, मनीष बलदवा, दीपक पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘किशोर विकास’, ‘हिंदू धर्माचे श्रेष्ठत्व’, ‘मार्क्स आणि विवेकानंद’ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन खासदार उज्ज्वल निकम यांच्या हस्ते करण्यात आले.दीपक पाटील यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता वंदे मातरम्ने करण्यात आली..ऑपरेशन सिंदूर राजकीय परिपक्वतेचे उदाहरणशत्रूवर प्रतिहल्ला करताना नुकसानीच्या प्रमाणातच तो करावा लागतो. त्यासाठी नुकसानीचे प्रमाण आपल्याला ओळखता यावे. प्रत्युत्तर अथवा प्रतिहल्ला करताना आपण आक्रमक होतो; परंतु लढाई कुठल्या थरापर्यंत न्यायची, हे समजले पाहिजे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ते दिसले. कारवाई थांबवण्याचा निर्णय म्हणजे राजकीय परिपक्वतेचे उदाहरण असल्याचेही खासदार निकम म्हणाले..युद्धशास्त्रानुसार कारवाई थांबवण्याचा निर्णयपाकिस्तानी लष्करामधून शरणागतीचा फोन भारतीय लष्कराला आला. त्यानंतर राजकीय नेतृत्वाला विचारणा करून, सामान्य जनतेचे होणारे हाल थांबवण्याचा विचार करून युद्धशास्त्रानुसार ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युद्ध थांबवण्याचा निर्णय देखील पूर्णपणे लष्कराचा होता. पंतप्रधानांना कोणाचा तरी फोन आला म्हणून हा निर्णय घेतला नाही. ज्यावेळी सर्जिकल स्ट्राईक केला, त्यावेळेस ठरावीक अंतरापर्यंतच कारवाई करण्यात आली. सैन्याने मर्यादेपलीकडे काहीही केले नाही..विवेकानंद केंद्राचे कौतुकयावेळी खासदार निकम यांनी विवेकानंदांच्या विश्वबंधुत्वाचे मर्म उलगडले. स्वामीजींना विश्वबंधुत्व व मानव कल्याणाच्या विचाराने झपाटले होते. संपूर्ण आयुष्यभर त्याच विचारांसाठी ते झटले. संपूर्ण जगावर त्यांनी विश्वबंधुत्व बिंबवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला; तोच विचार आज विवेकानंद केंद्र सोलापूर पुढे नेत आहे. आज आजूबाजूला दिसणारी सर्व परिस्थिती पाहता भाषावाद, धर्मवाद यांसारख्या गोष्टींवर स्वामीजींचा विश्वबंधुत्वाचा विचार हाच उपाय आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले..भारतीय बनावटीची शस्त्रेऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राईक या दोन्ही हल्ल्यांमध्ये वापरण्यात आलेली जवळपास सर्व शस्त्रे ही संपूर्णपणे भारतीय बनावटीची होती. यामुळे आत्मनिर्भर भारत हा विचार यशस्वी झाल्याचे जिवंत उदाहरण आपल्यासमोर असल्याचे खासदार निकम यांनी दाखवून दिले..देशात फूट पाडण्याचे कामपाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्रांनी देशातील काही विघातक शक्तींच्या मदतीनेच देशात फूट पाडण्याचे काम केले. पहेलगाम घटना घडली की घडवली, अशा प्रश्नांमुळे जनतेत गैरसमज निर्माण होतो. अशी विषवृत्ती पसरवणाऱ्यांपासून जनतेने सावध राहिले पाहिजे, असेही ॲड. निकम यांनी सांगितले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.‘सीझफायर’ जनतेत विश्वास निर्माण करणाराऑपरेशन सिंदूरचा तुलनात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. तो निर्णय वेळीचे घेऊन युद्ध थांबवणे हे शहाणपणाचे लक्षण होते. यामुळे पाकिस्तानी जनतेच्या मनात देखील भारताबद्दल विश्वास निर्माण झाला आहे. जनतेचा देशातील नाण्यावर व न्यायपालिकेवर विश्वास असावा, तरच देशाची प्रगती होईल, असेही ॲड. निकम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.