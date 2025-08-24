Solapur Rain Update: 'भीमा नदीला आलेला पूर ओसरतोय, पंचनामे सुरू'; नऊ गावांतील ३९ घरांतील कुटुंबीयांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर

पंढरपूर : भीमा नदीला आलेला पूर आता ओसरू लागला आहे. जसा पूर ओसरेल त्यानुसार नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती तहसीलदार सचिन लंगोटे यांनी दिली..Karad politics:'दुबार मतदारांवरून भाजप- काँग्रेस आमनेसामने'; कऱ्हाडमध्ये राजकीय वातावरण ढवळले; नावे वाढवली कोणी हाच प्रश्न ऐरणीवर.उजनी आणि वीर धरणातून भीमा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले होते. त्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील भीमा नदीकाठच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये पुराचे पाणी शिरले. शिवाय नऊ गावांमधील ३९ कुटुंबांच्या घरामध्ये देखील पुराचे पाणी आले होते. या सर्व कुटुंबांना प्रशासनाने तातडीने मदत करून त्यांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले..पुणे जिल्ह्यात पावसाने आता उसंत घेतल्याने उजनी धरणातून भीमा नदी पात्रात सोडण्यात येणारा विसर्ग कमी करण्यात आला आहे. शनिवारी (ता. २३) सकाळपासूनच भीमा नदीच्या पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. उद्यापर्यंत आणखी पाणी कमी होईल. नदीचे पाणी जसे कमी होईल तशा पद्धतीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश कृषी विभागाचे कर्मचारी, तलाठी, सर्कल यांना दिले आहेत..येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये सर्व गावातील नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून ते वरिष्ठांकडे पाठवले जाणार आहेत. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी कृषी किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहनही तहसीलदार लंगोटे यांनी केले आहे. दरम्यान पुरामध्ये किती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, याबाबत आत्ताच माहिती मिळणे कठीण आहे. पंचनामे झाल्यानंतरच किती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे याची सविस्तर माहिती समजेल असेही तहसीलदार लंगोटे यांनी सांगितले..Satara Reservation:'सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इच्छुकांचे डोळे आरक्षणाकडे'; सोडत चक्रानुक्रमाने निघणार, चिठ्ठी देणार महिलांना संधी.पंढरपुरात नदीकाठचे घाट रिकामेउजनी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग कमी करण्यात आला आहे त्यामुळे आता पंढरपुरातील चंद्रभागेला आलेला पूर पूर्णतः ओसरला आहे. आज दुपारी चंद्रभागा नदीकाठचे सर्व घाट रिकामे झाल्याचे दिसून आले. रात्रीतून आणखी पाणी कमी होईल त्यानंतर उद्यापर्यंत वाळवंट रिकामे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान उजनी धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या विसर्ग कमी अधिक होत असल्यामुळे भाविकांनी स्नानासाठी नदीपात्रामध्ये जाऊ नये असे आवाहन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.