Solapur Rainfall : पंढरपुरात चंद्रभागा वाहतेय दुथडी भरून; पुन्हा पुराची भीती, 'तो' जुना दगडी पूल गेला पाण्याखाली...

Summary Pointsउजनी धरणातून ८० हजार क्युसेक विसर्गामुळे भीमा नदी दुथडी भरून वाहत आहे.पंढरपुरातील जुना पूल आणि वाळवंटातील मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत.शेतकऱ्यांत पुरामुळे पिकांची भीती निर्माण झाली आहे..पंढरपूर : भीमा खोऱ्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात शनिवारी (ता. २७) दुपारपासून एक लाख क्युसेक इतका विसर्ग (Bhima River Flood) सुरू करण्यात आला होता, मात्र नंतर तो ८० हजार क्युसेक करण्यात आला. पंढरपुरात चंद्रभागा नदी (Chandrabhaga River in Pandharpur) दुथडी भरून वाहू लागली आहे. येथील जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला आहे, तर चंद्रभागा वाळवंटातील मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे. .पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?.पाण्याच्या विसर्गात वाढ होत असल्याने पुन्हा एकदा भीमा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांमध्ये पुराची भीती निर्माण झाली आहे. दोन दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यासह भीमा खोऱ्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे उजनी धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढली आहे. उजनी धरणातील पाणी नियंत्रित ठेवण्यासाठी भीमा नदीद्वारे पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..शनिवारी दुपारी एक लाख क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. तर वीर धरणातूनही नीरा नदीतून पाणी सोडण्यात आले आहे. भीमा नदी दुथडी भरून वाहू लागल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्व नागरिकांना सावध राहण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत..उजनी धरणात येणारी पाण्याची आवक कमी-जास्त प्रमाणात होत असल्याने भीमा नदीत सोडण्यात येणारे पाणी देखील कमी- अधिक केले जात आहे. दुपारी एक लाख क्युसेक विसर्गावरून सायंकाळी पाच वाजता तो ८० हजार क्युसेक करण्यात आला आहे..Solapur Rainfall : आधीच पुरानं सगळं धुऊन नेलं, आता आणखी किती पाणी येणार? सीनेबरोबरच भीमा नदीकाठीही पुराची वाढली धास्ती.FAQsप्रश्न १: उजनी धरणातून किती विसर्ग सुरू आहे?उत्तर: सध्या उजनी धरणातून ८० हजार क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.प्रश्न २: पंढरपूरातील कोणते भाग पाण्याखाली गेले आहेत?उत्तर: जुना दगडी पूल आणि चंद्रभागा वाळवंटातील मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत.प्रश्न ३: शेतकऱ्यांची चिंता कशामुळे वाढली आहे?उत्तर: पावसामुळे नदीपात्रातील पाणी वाढले असून पिकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.