सोलापूर

Solapur Rainfall : पंढरपुरात चंद्रभागा वाहतेय दुथडी भरून; पुन्हा पुराची भीती, 'तो' जुना दगडी पूल गेला पाण्याखाली...

Ujani Dam Water Release into Bhima River : भीमा नदी दुथडी भरून वाहू लागल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Chandrabhaga River in Pandharpur

Chandrabhaga River in Pandharpur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

Summary Points

  • उजनी धरणातून ८० हजार क्युसेक विसर्गामुळे भीमा नदी दुथडी भरून वाहत आहे.

  • पंढरपुरातील जुना पूल आणि वाळवंटातील मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत.

  • शेतकऱ्यांत पुरामुळे पिकांची भीती निर्माण झाली आहे.

पंढरपूर : भीमा खोऱ्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात शनिवारी (ता. २७) दुपारपासून एक लाख क्युसेक इतका विसर्ग (Bhima River Flood) सुरू करण्यात आला होता, मात्र नंतर तो ८० हजार क्युसेक करण्यात आला. पंढरपुरात चंद्रभागा नदी (Chandrabhaga River in Pandharpur) दुथडी भरून वाहू लागली आहे. येथील जुना दगडी पूल पाण्याखाली गेला आहे, तर चंद्रभागा वाळवंटातील मंदिरांना पाण्याने वेढा दिला आहे.

Chandrabhaga River in Pandharpur
पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?
Loading content, please wait...
pandharpur
IMD
rain damage crops
Damaged Crops
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com