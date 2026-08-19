सोलापूर

Pandharpur Corridor: पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी मोठा निर्णय; बाधित व्यापारी आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी

Pandharpur Corridor Rehabilitation Policy Gets Cabinet Approval: पंढरपूर कॉरिडॉर बाधितांसाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; २०२६ कोटींची तरतूद, उदरनिर्वाह भत्ता व स्थलांतर खर्चासाठी स्वतंत्र मदत
Pandharpur Corridor Work To Gain Pace As Cabinet Approves Special Rehabilitation Policy For Affected Traders And Residents

Pandharpur Corridor Work To Gain Pace As Cabinet Approves Special Rehabilitation Policy For Affected Traders And Residents

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : पंढरपूर येथील प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये बाधित होणाऱ्या लोकांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष पुनर्वसन धोरणाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कॉरिडॉरच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.

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