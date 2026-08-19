Pandharpur Corridor: पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी मोठा निर्णय; बाधित व्यापारी आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी

पंढरपूर : पंढरपूर येथील प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये बाधित होणाऱ्या लोकांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष पुनर्वसन धोरणाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कॉरिडॉरच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.श्री विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी राज्य शासनाने कॉरिडॉर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी जवळपास चार हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी स्थानिक रहिवासी व व्यावसायिकांच्या मोबदल्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी २०२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..मंदिर परिसरातील बाधित व्यापारी, रहिवासी आणि दुकानदारांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी विशेष पुनर्वसन धोरण तयार करून ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आजच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. पुनर्वसित रहिवासी व दुकानदारांना उदरनिर्वाह भत्ता तसेच स्थलांतरासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंडसोलापूर : येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. सोलापूर उत्तर मतदारसंघातील सदर बझार येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित ३ हजार ९१० चौ.मी. जागेपैकी २ हजार ३४६ चौ.मी. क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या २० टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली. क्रीडांगणासाठी १ हजार ५४६ चौ.मी. क्षेत्र वर्षाला एक रुपया या नाममात्र दराने ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मात्र, भूखंड देताना शासनाने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.