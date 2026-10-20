सोलापूर

Pandharpur Corridor: पंढरपूर कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा! भूसंपादन उद्यापासून सुरू; बाधितांसाठी १,७५० कोटींचे पॅकेज

Maharashtra Clears Path for Pandharpur Corridor Land Acquisition: पंढरपूर कॉरिडॉरची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध; १५ एकर जागेच्या भूसंपादनाला सुरुवात
Pandharpur Corridor Project Update Final Notification Issued Land Acquisition Starts With Housing and Shop Rehabilitation Plans

Pandharpur Corridor Project Update Final Notification Issued Land Acquisition Starts With Housing and Shop Rehabilitation Plans

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार १५ ऑक्टोबरला राजपत्राद्वारे ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे कॉरिडॉरसाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया उद्यापासून (मंगळवार, ता. २०) सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५ एकर (६० हजार चौरस मीटर) जागेचे संपादन केले जाणार आहे.

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