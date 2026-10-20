Pandharpur Corridor: पंढरपूर कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा! भूसंपादन उद्यापासून सुरू; बाधितांसाठी १,७५० कोटींचे पॅकेज

सोलापूर: गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार १५ ऑक्टोबरला राजपत्राद्वारे ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे कॉरिडॉरसाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया उद्यापासून (मंगळवार, ता. २०) सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५ एकर (६० हजार चौरस मीटर) जागेचे संपादन केले जाणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.भूसंपादनासाठी निश्चित केलेल्या गटांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. बाधितांना भूसंपादनापोटी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार असून, त्याशिवाय २५० कोटी रुपयांचे पुनर्वसन पॅकेजही असणार आहे. कॉरिडॉरमध्ये ज्यांची दुकाने बाधित होणार आहेत, त्यांना त्याच ठिकाणी दुकाने दिली जाणार आहेत. तसेच, बाधित होणाऱ्या घरांच्या बदल्यात शेजारील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर घरे बांधून दिली जाणार आहेत..या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण आणि सनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, कॉरिडॉरसाठी सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही, याबाबत आम्ही पहिल्या दिवसापासून ठाम होतो. बाधितांच्या सहमतीनेच हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. या पॅकेजमधून मिळणाऱ्या मोबदल्याची माहिती बाधितांना दिली जाणार आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाबाबत २ हजार ४०० हरकती आल्या होत्या. या सर्वांचे म्हणणे आम्ही ऐकून घेतले आहे. त्यानुसार पुनर्वसनाचे पॅकेज तयार केले आहे. बाधितांचे स्थलांतर होणार नाही, या दृष्टीने नियोजन केले आहे. बाधितांना दुकानाच्या बदल्यात दुकान आणि घराच्या बदल्यात घर दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. साधारणतः एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन आहे.- एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.