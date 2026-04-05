Pandharpur Politics: पंढरपूरच्या नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, भगीरथ भालके शिवसेनेत जाणार; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम!

पंढरपूर : पंढरपूरच्या नगराध्यक्षा प्रणिता भालके आणि विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांचा शिवसेनेत प्रवेश निश्चित झाला आहे. येत्या १२ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ते शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरम्यान, पक्षप्रवेशाला नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांनीही दुजोरा दिला आहे. भालकेंच्या शिवसेना प्रवेशामुळे काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. भगीरथ भालके यांनी मागील २०१९ ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेसकडून लढवली होती. यामध्ये भाजप आमदार समाधान आवताडे यांनी त्यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर भालके काँग्रेसपासून अंतर ठेवून होते. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत प्रणिता भालके यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. यामध्ये त्यांनी भाजपच्या उमेदवार शामल शिरसट यांचा पराभव केला. त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूकही भालके यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवली होती. तेव्हापासूनच भालके यांच्या शिवसेना प्रवेशाची चर्चा होती. माजी मंत्री तानाजी सावंत आणि सांगोल्याचे माजी आमदार शहाजी पाटील यांच्या माध्यमातून भालके यांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. पंढरपूर नगरपालिकेत भाजपचे संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांना काम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांना विचारले असता, शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बाबत अंतिम निर्णय भगीरथ भालके हे घेतील.