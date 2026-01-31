Pandharpur Politics : सत्तेसाठी एकत्र आले भालके आणि आमदार पाटील; जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय डाव

भरत नागणेपंढरपूर : पंढरपूर तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आमदार अभिजीत पाटील व भगीरथ भालके यांनी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकत्र येण्याचा ऐनवेळी निर्णय घेतला आहे. त्या दोघांमध्ये काही जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची वाटणी झाली आहे. .दरम्यान भालके- आमदार पाटील यांच्या आघाडीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आपण पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्यावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Pandharpur Politics: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे आमदार पाटलांकडे; पंढरपूरच्या राजकारणात ट्विस्ट, कल्याणराव काळे, गणेश पाटलांची राजकीय कोंडी!.जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख यांच्या भूमिकेमुळे भालके- पाटील यांच्यातील आघाडी पुढे जाणार की मध्येच थांबणार? याविषयी आता उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. वाखरी जिल्हा परिषद गटातून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मयुरी संतोष बागल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे प्रमुख भगीरथ भालके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..दरम्यान कासेगाव, टाकळी व गोपाळपूर या जिल्हा परिषद गटांच्या संदर्भात मात्र अजून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे युतीबाबत अजूनही संभ्रम कायम असल्याचे चित्र आहे..Nashik Politics : महापालिका निवडणुकीत झालं 'पानिपत'; झेडपी निवडणुकीसाठी आता 'राष्ट्रवादी'चे दोन्ही गट येणार एकत्र?.तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद व 16 पंचायत समिती गणासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी व दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. दोन्ही गटाच्या उमेदवारांनी प्रचार देखील सुरू केला आहे. दरम्यान आज अचानक तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे प्रमुख भगीरथ भालके व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे..भालके- आमदार पाटील यांच्या आघाडीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावेळी भगीरथ भालके म्हणाले की, नगरपालिका निवडणुकीमध्ये विठ्ठल परिवार म्हणून आम्ही सर्व नेते एकत्र येऊन निवडणूक लढवली..त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये पुन्हा आम्ही एकत्रित यावे, अशी ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. त्यानुसार आम्ही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही गट आणि गणांमध्ये एकमेकांच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्यावर आमच्यात एकमत झाले आहे..कासेगाव, टाकळी, गोपाळपूर येथील जिल्हा परिषद गटाबाबत मात्र अजून कोणताही निर्णय झाला नाही. दोन दिवसांमध्ये चर्चा करून या ठिकाणच्या उमेदवारांबाबत निर्णय घेतला जाईल. समोरच्या उमेदवारांचा पराभव करण्यासाठी आम्ही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आम्ही एकत्र आल्यानंतर आमच्या आघाडीला यश निश्चित मिळणार आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये समोरच्या उमेदवारांचा आम्ही सुपडा साफ करू असा दावाही आमदार अभिजीत पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान वाखरी येथील तीर्थक्षेत्र आघाडीचे उमेदवार सुनीता संग्राम गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही...........चौकट....आमदार पाटील- भालकेंचा पोरखेळआमदार अभिजीत पाटील आणि भगीरथ भालके यांनी आघाडी केल्या बाबत कोणतीही माहिती नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा आणि त्यांच्या आघाडीशी माझा कोणताही संबंध नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने कासेगाव जिल्हा परिषद गट व गणामध्ये उमेदवार उभे केले आहेत. आम्ही पक्षाच्या चिन्हावर ताकतीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही कोणाला ही पाठिंबा देणार नाही..सध्या पंढरपूर तालुक्याच्या राजकारणामध्ये पोरखेळ सुरू आहे.उद्या मी पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाची भूमिका मांडणार आहे. अशा राजकारणामुळे पंढरपूर तालुक्याचे वाटोळे झाले आहे, अशी खंतही देशमुख यांनी सकाळ शी बोलताना व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.