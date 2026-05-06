Radha Patil Dance Show Fight : पंढरपुरात राधा पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान राडा; कार्यक्रम अर्धवट सोडण्याची वेळ, व्हिडिओ व्हायरल

Pandharpur viral video fight Radha Patil : पंढरपूर तालुक्यातील सुस्ते गावात आयोजित नृत्य कार्यक्रमात अचानक तुफान राडा उसळल्याची घटना घडली. नृत्यांगना राधा पाटील यांच्या कार्यक्रमादरम्यान प्रेक्षकांमध्येच तुंबळ हाणामारी झाली असून, यामुळे कार्यक्रम अर्धवट थांबवण्याची वेळ आयोजकांवर आली..यल्लमादेवीच्या यात्रेनिमित्त गावात राधा पाटील यांच्या नृत्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोठ्या संख्येने तरुणांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. मात्र, कार्यक्रम रंगात आलेला असतानाच काही तरुणांमध्ये किरकोळ वाद झाला. हा वाद क्षणातच चिघळत गेला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले..प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, डान्स पाहताना झालेल्या वादातून एकमेकांना बेदम मारहाण करण्यात आली. काहीजण एकमेकांच्या अंगावर धावून जात असल्याचेही पाहायला मिळाले. या गोंधळामुळे कार्यक्रम थांबवावा लागला आणि उपस्थितांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेनंतर सुस्ते गावात तणावपूर्ण शांतता पसरली असून, नागरिकांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यात गोंधळाचे दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहेत..Solapur News: आरोपीला फाशी द्या, शक्ती कायदा लागू करा! नसरापूर अत्याचारप्रकरणी दोन्ही खासदारांसह सर्वपक्षीय नेते आक्रमक.दरम्यान, या प्रकरणी अद्याप पोलिसांत गुन्हा नोंद झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांकडून खबरदारीचे उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे यात्रांमधील सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आयोजकांनी अधिक दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.