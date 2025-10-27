भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'श्री विठ्ठलाचे २४ तास पदस्पर्श दर्शन सुरू'; कार्तिकी यात्रेची तयारी पूर्ण..

सोलापूर

Pandharpur Ready for Kartiki Yatra: देवाच्या शेज घरातील पलंग काढून विठुरायाला लोड देण्यात आला तर रुक्मिणी मातेला तक्क्या देण्यात आला. ९ नोव्हेंबरपर्यंत (प्रक्षाळ पूजा) देवाचे सर्व राजोपचार बंद राहणार आहेत. कार्तिक यात्रेच्या सोहळ्याची मंदिर समितीने तयारी पूर्ण केल्याची माहिती गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.
Devotees throng Pandharpur as 24-hour padasparsha darshan of Lord Vitthal begins ahead of Kartiki Yatra.

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर : कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने रविवारपासून (ता. २६) विठ्ठल रुक्मिणीचे २४ तास पदस्पर्श सुरू झाले आहे. दरम्यान आज सकाळी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या हस्ते विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा झाली. त्यानंतर देवाच्या शेज घरातील पलंग काढून विठुरायाला लोड देण्यात आला तर रुक्मिणी मातेला तक्क्या देण्यात आला. ९ नोव्हेंबरपर्यंत (प्रक्षाळ पूजा) देवाचे सर्व राजोपचार बंद राहणार आहेत. कार्तिक यात्रेच्या सोहळ्याची मंदिर समितीने तयारी पूर्ण केल्याची माहिती गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

