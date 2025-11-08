Solapur Farmers : आमदार अभिजीत पाटील यांनी विठ्ठलच्या सभासदांना दिलेला शब्द पाळावा; ऊस दरासाठी जिल्हा ऊस दर समिती आक्रमक!

पंढरपूर : येत्या आठ दिवसात उर्वरित 500 रुपयांचे थकीत ऊस बील द्यावे, अन्यथा कारखान्यासमोर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा सोलापूर जिल्हा ऊस दर समितीचे समन्वयक व रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे नेते दिपक भोसले यांनी दिला आहे. विठ्ठल च्या थकीत ऊस दरासाठी ऊस दर समिती आक्रमक झाली आहे.शुक्रवारी (ता.8) ऊस दर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विठ्ठलचे अध्यक्ष आमदार अभिजीत पाटील यांची भेट घेवून विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले आहे..आमदार अभिजीत पाटील यांनी मागील ऊस गाळप हंगामात ( 2024-2025) विधानसभा निवडणुक तोंडावर असताना 3 हजार 500 ऊस दर देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे पंढरपूर,माढा,सांगोला, करमाळा,मोहोळ या भागातील शेतकर्यांनी कारखान्याला ऊस दिला होता. नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरु झाली तरी अद्याप जाहीर केलेले 500 रुपये ऊस उत्पादक शेतकर्यांना दिले नाहीत. आता पर्यंत सुमारे 3 हजार रुपये दिले आहेत. उर्वरित 500 रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत या मागणीसाठी ऊस दर समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..Kolhapur : राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांना ऊस आंदोलनावेळी धक्काबुक्की, दालमियाला एका तासात दर जाहीर करण्यास पाडलं भाग....चालू वर्षीचा हंगाम सुरु झाला आहे. मात्र अद्याप पहिली उचल जाहीर केले नाही. विठ्ठल कारखान्याने पहिली उचल किमान 2 हजार 700 रुपये जाहीर करावी,खासगी वजन काट्यावर ऊसाचे वजन करण्याची परवानगी द्यावी,सभासदांना प्रति किलो दहा रुपये दराने वर्षाला 50 किलो साखर द्यावी,तोडणी वाहतूक खर्च कारखाना कार्यक्षेत्रातील अंतरानुसार निश्चीत करावा अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. यावेळी ऊस दर समितीचे तानाजी बागल, सचिन पाटील, समाधान फाटे,नवनाथ माने, विक्रम वाडेकर,अनिल बागल, निवास नागणे, आकाश चव्हाण,विक्रांत जगदाळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.