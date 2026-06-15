Tandulwadi Accident : इरफान बनला 'देवदूत'! चिमुकल्याला बुडताना पाहून थेट विहिरीत मारली उडी अन् चौघांचा वाचवला जीव; डोळ्यांदेखत गाडी 200 फुटांवरूनच...

पंढरपूर : तांदूळवाडी येथील विहिरीत छोटा हत्ती कोसळल्याचे जवळच असलेल्या इरफान मुजावर या तरुणाने प्रत्यक्ष पाहिले. तत्काळ गावात फोन करून घटना सांगून सर्वजण लवकर या असा निरोप दिला. त्यानंतर लगेच स्वतः विहिरीत उडी घेऊन एका चिमुकल्याचे आणि अन्य तिघांचे प्राण वाचवले. प्रसंगावधान राखून दाखवलेल्या इरफान मुजावर याने (Irfan Mujawar heroic rescue in Pandharpur) दाखवलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..विहिरीच्या जवळ असलेल्या इरफानने प्रत्यक्ष छोटा हत्ती विहिरीत कोसळताना पाहिला. काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या या घटनेचे गांभीर्य ओळखून इरफानने विहिरीकडे धाव घेतली. कोणताही विचार न करता त्याने विहिरीत उडी मारून दोन वर्षाच्या आरवला बाहेर काढले. त्यानंतर इतर तिघांनाही त्याने तत्काळ पाण्यातून बाहेर काढले. त्यामुळे त्यांचे प्राण वाचवले. इतरांचा मात्र पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. मी रस्त्याच्या बाजूने जात होतो. छोटा हत्ती पुढे जाताना मी पाहात होतो. छोटा हत्तीने एक दोन हेलकावे घेतले. त्यानंतर थेट विहिरीत जाऊन कोसळल्याचेही इरफान याने सांगितले..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती.बावचे कुटुंबातील आई, दोन सुना अन् तीन चिमुकल्यांचा अपघातात मृत्यूया अपघातामध्ये संदीप व बालाजी बावचे यांच्या मातोश्री इंदुबाई दशरथ बावचे (वय ६०) तसेच संदीप यांची पत्नी अश्विनी संदीप बावचे (वय २७), मुलगा संस्कार संदीप बावचे (वय १४), मुलगी संस्कृती संदीप बावचे (वय १४), बालाजी यांची पत्नी पूजा बालाजी बावचे (वय २७) आणि मुलगा समर्थ बालाजी बावचे (वय ६ महिने) तर त्यांचे नातेवाईक अमोल सातोरे यांच्या पत्नी पूजा अमोल सातोरे (वय २७), मुलगा आरव अमोल सातोरे (वय ८) अशा आठ व्यक्तींचा या अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..Highway Accident : शिर्डीला देवदर्शनाला जाताना काळाचा घाला! कंटेनरने दुचाकीला पाऊण किलोमीटर फरफटत नेलं, 30 वर्षीय डाॅक्टरसह तिघांचा दुर्दैवी अंत.जलसंपदा, पालकमंत्र्यांकडून नातेवाइकांचे सांत्वनमृतांच्या नातेवाइकांचे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार समाधान आवताडे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, माजी आमदार राम सातपुते, नगराध्यक्ष प्रणिती भालके यांनी उपजिल्हा रुग्णालय येथे भेट घेऊन सांत्वन केले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्तिकीयन एस, पोलिस अधीक्षक संदीप कुलकर्णी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार सचिन लंगुटे, पोलिस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे आदी उपस्थित होते..उपजिल्हा रुग्णालयाबाहेर नातेवाइकांचा आक्रोशतांदूळवाडी मोटर अपघातातील मृत व्यक्तींचे मृतदेह पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयात सायंकाळी ६.३५ वाजता आणण्यात आले. त्यावेळी मृतांच्या नातेवाइकांनी हंबरडा फोडून शोक व्यक्त केला. नातेवाइकांच्या आक्रोशामुळे उपजिल्हा रुग्णालयात उपस्थित सर्वांची मने हेलावून गेली होती. दरम्यान, मृतांच्या नातेवाइकांची खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील व नगराध्यक्ष प्रणिती भालके यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले..Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच.रस्त्याकडेला विहिरीत वाहन पडण्याची दुसरी घटनासातारा-पंढरपूर महामार्गावर रस्त्यालगत असलेल्या उघड्या विहिरीत वाहन कोसळण्याचीची ही दुसरी घटना आहे. या अगोदर मागील पंधरा दिवसांत याच विहिरीच्या जवळ असलेल्या दुसऱ्या विहिरीत असेच एक वाहन कोसळले होते. सुदैवाने या घटनेत ड्रायव्हर पोहत पाण्याच्या बाहेर पडल्याने वाहना व्यतिरिक्त कोणतीही दुर्घटना झाली नाही. आतापर्यंत झालेल्या घटनेवरून रस्ते विकास महामंडळाच्या गलथान कारभारावर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली असून रस्त्यालगत असलेल्या विहिरींना संरक्षण भिंत करण्याची मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.