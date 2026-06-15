सोलापूर

Tandulwadi Accident : इरफान बनला 'देवदूत'! चिमुकल्याला बुडताना पाहून थेट विहिरीत मारली उडी अन् चौघांचा वाचवला जीव; डोळ्यांदेखत गाडी 200 फुटांवरूनच...

Irfan Mujawar Brave Rescue Saves Four Lives : तांदूळवाडीत छोटा हत्ती विहिरीत कोसळल्यानंतर इरफान मुजावर यांनी प्रसंगावधान राखत विहिरीत उडी घेऊन चार जणांचे प्राण वाचवले. त्यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Tandulwadi mini truck falls into well

Tandulwadi mini truck falls into well

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : तांदूळवाडी येथील विहिरीत छोटा हत्ती कोसळल्याचे जवळच असलेल्या इरफान मुजावर या तरुणाने प्रत्यक्ष पाहिले. तत्काळ गावात फोन करून घटना सांगून सर्वजण लवकर या असा निरोप दिला. त्यानंतर लगेच स्वतः विहिरीत उडी घेऊन एका चिमुकल्याचे आणि अन्य तिघांचे प्राण वाचवले. प्रसंगावधान राखून दाखवलेल्या इरफान मुजावर याने (Irfan Mujawar heroic rescue in Pandharpur) दाखवलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

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