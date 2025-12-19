Solapur News: पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलमूर्तीच्या चरणांची झीज; पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल, लवकरच रासायनिक प्रक्रिया..

पंढरपूर : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल मूर्तीच्या चरणांची झीज झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांनी विठ्ठलमूर्तीची पाहणी करून काही दिवसांपूर्वी अहवाल दिला आहे. याबाबत शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिल्यावर विठ्ठलमूर्तीवर वज्रलेप केला जाईल, अशी माहिती आहे. या आधीही विठ्ठल चरणांची झीज झाली होती. त्यावेळी वज्रलेप (रासायनिक प्रक्रिया) लावण्यात आला होता..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...पंढरपूरची विठ्ठलमूर्ती ही स्वयंभू समजली जाते. भाविकांच्या चरण स्पर्शामुळे मूर्तीच्या चरणांची झीज होत आहे. याबाबत काही महिन्यांपूर्वी पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी विठ्ठलमूर्तीची सखोल पाहणी केली होती. यानंतर मूर्तीच्या जतन व संवर्धनाबाबत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीला रासायनिक प्रक्रिया करण्याबाबतचा अहवालही दिला. .दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल मंदिर समितीने विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन आणि परवानगीसाठी सादर केला आहे. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या परवानगीनंतरच विठ्ठलमूर्तीवर वज्रलेप करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे..श्री विठ्ठलमूर्ती ही पुरातन आणि स्वयंभू आहे. भाविकांच्या चरण स्पर्श दर्शनामुळे देवाच्या चरणांची झीज होते, असे भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या पाहणी अहवालामध्ये समोर आले आहे. मूर्तीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी मंदिर समितीचे नेहमीच प्रयत्न असतात. देवाच्या चरणांची झीज झाल्याचा अहवालही पुरातत्त्व विभागाने मंदिर समितीला दिला आहे त्यानुसार लवकरच चरणांची झीज थांबवण्यासाठी रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे. याबाबत विधी व न्याय खात्यास मार्गदर्शन मागवले आहे. विधी व न्याय खात्याच्या सल्ल्यानुसार लवकरच ही प्रक्रिया केली जाईल.- गहिनीनाथ महाराज औसेकर, सहअध्यक्ष, मंदिर समिती, पंढरपूर.माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...आतापर्यंत पाचवेळा रासायनिक प्रक्रियाश्री विठ्ठलमूर्तीवर कोरोना काळात २३ आणि २४ जुलै २०२० रोजी मूर्ती जतन आणि संवर्धनासाठी रासायनिक लेपन करण्यात आले होते. त्यापूर्वी पहिल्यांदा १९८८ साली मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल १७ वर्षांनंतर २००५ ला चरणांवर लेपन करण्यात आले. तसेच २०१२ आणि २०२३ सालीही लेपन प्रक्रिया करण्यात आली होती. आता पुन्हा देवाच्या चरणांची झीज झाल्याचे समोर आले असून सहाव्यांदा लेपन प्रक्रिया होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.