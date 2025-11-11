सोलापूर

Pandharpur Vitthal Temple: 'पंढरपूरतील विठ्ठलाच्या चरणी ५ कोटी १८ लाखांचे दान'; कार्तिकी वारीत यंदा एक कोटी ६१ लाख रुपयांनी वाढ..

Kartiki Wari 2025: पदस्पर्श दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी सर्वाधिक ४८ लाख ८ हजार रुपये देवाच्या चरणाजवळ अर्पण केले आहेत. दरम्यान, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या कार्तिकी वारीत एक कोटी ६१ लाख रुपयांची घसघशीत वाढ झाल्याचेही श्री. अनेचा यांनी सांगितले.
Devotees offering prayers and donations at Lord Vitthal’s feet in Pandharpur during the Kartiki Wari — temple receives ₹5.18 crore this year.

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर : नुकत्याच पार पडलेल्या कार्तिकी यात्रेमध्ये भाविकांनी विठुरायाच्या दानपेटीत भरभरून दान अर्पण केले आहे. यात्रा काळात तब्बल पाच कोटी १८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मंदिर समितीला मिळाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा एक कोटी ६१ लाख रुपयांची मंदिराच्या खजिन्यात भर पडली आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे लेखाधिकारी मुकेश अनेचा यांनी दिली.

