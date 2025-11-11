Pandharpur Vitthal Temple: 'पंढरपूरतील विठ्ठलाच्या चरणी ५ कोटी १८ लाखांचे दान'; कार्तिकी वारीत यंदा एक कोटी ६१ लाख रुपयांनी वाढ..

पंढरपूर : नुकत्याच पार पडलेल्या कार्तिकी यात्रेमध्ये भाविकांनी विठुरायाच्या दानपेटीत भरभरून दान अर्पण केले आहे. यात्रा काळात तब्बल पाच कोटी १८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मंदिर समितीला मिळाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा एक कोटी ६१ लाख रुपयांची मंदिराच्या खजिन्यात भर पडली आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे लेखाधिकारी मुकेश अनेचा यांनी दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी दर्शनासाठी लाखो भाविक पंढरीत आले होते. यात्रा काळातील १५ दिवसांमध्ये दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी रोख रक्कमेसह सोने चांदीचे दागिणे, लाडू प्रसाद विक्री, देणगी, भक्तनिवास, हुंडीपेटी, श्रींच्या चरणाजवळ अर्पण देणगीच्या माध्यमातून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला यंदा भरघोस उत्पन्न मिळाले आहे. .पदस्पर्श दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी सर्वाधिक ४८ लाख ८ हजार रुपये देवाच्या चरणाजवळ अर्पण केले आहेत. दरम्यान, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या कार्तिकी वारीत एक कोटी ६१ लाख रुपयांची घसघशीत वाढ झाल्याचेही श्री. अनेचा यांनी सांगितले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.विविध माध्यमातून देवाला मिळालेली देणगीश्रींच्या चरणाजवळ ः ४८ लाख ८ हजार रुपयेदेणगी पावती ः १ कोटी २७ लाख १९ हजारलाडू प्रसाद विक्री ः ५४ लाख १६ हजार ५००भक्तनिवास ः ७१ लाख ५९ हजार ९१०हुंडीपेटी ः १ कोटी ७७ लाख १५ हजार २२७महापूजा ः ५० हजार रुपयेसोने चांदी ः ३३ लाख ३६ हजार ८७६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.