भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'येत्या २६ पासून विठुरायाचे २४ तास दर्शन'; गहिनीनाथ महाराज; पूर्वनियोजन बैठकीत निर्णय..

पंढरपूर: कार्तिकी यात्रेनिमित्त २६ ऑक्टोबरपासून श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे २४ तास दर्शन सुरू राहणार आहे. कार्तिकी यात्रेची मंदिर समितीने जय्यत तयारी केली आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज यांनी दिली. कार्तिकी यात्रा पूर्वनियोजना संदर्भात रविवारी (ता. ५) मंदिर समितीची बैठक झाली. बैठकीमध्ये कार्तिकी यात्रा नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला सदस्या शकुंतला नडगिरे, डॉ. दिनेशकुमार कदम, संभाजी शिंदे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर देशमुख (जळगावकर), ॲड. माधवी निगडे, प्रकाश जवंजाळ, शिवाजीराव मोरे, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, प्रभारी व्यवस्थापक पृथ्वीराज राऊत, पुरातत्त्व विभागाचे डॉ. विलास वाहणे, कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास गुजरे, वास्तुविशारद तेजस्विनी आफळे आदी उपस्थित होते.औसेकर महाराज यांनी सांगितले की, कार्तिकी यात्रेची २ नोव्हेंबर रोजी पहाटे २.२० वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते सपत्नीक 'श्रीं'ची शासकीय महापूजा होणार आहे. या यात्रा कालावधीत वारकरी भाविकांना श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे सुरळीत व सुलभ दर्शन व्हावे यासाठी परंपरेनुसार २६ ऑक्टोबरपासून २४ तास दर्शन सुरू केले जाणार आहे.मंदिर जतन-संवर्धन कामाचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. प्रस्तावित पंढरपूर विकास आराखड्यामध्ये मुखदर्शन रांग, प्रशासकीय कार्यालय, अन्नछत्र व इतर आनुषंगिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव देणे, कम्युनिटी रेडिओ केंद्र स्थापन करण्यासाठी ४ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव देणे, एमटीडीसी भक्त निवासाचा करारनामा वाढवून घेण्याबाबत शासनास प्रस्ताव देणे आदी निर्णय घेण्यात आल्याचे मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.