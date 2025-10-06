सोलापूर

भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'येत्या २६ पासून विठुरायाचे २४ तास दर्शन'; गहिनीनाथ महाराज; पूर्वनियोजन बैठकीत निर्णय..

२ नोव्हेंबर रोजी पहाटे २.२० वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते सपत्नीक ‘श्रीं’ची शासकीय महापूजा होणार आहे. या यात्रा कालावधीत वारकरी भाविकांना श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे सुरळीत व सुलभ दर्शन व्हावे यासाठी परंपरेनुसार २६ ऑक्टोबरपासून २४ तास दर्शन सुरू केले जाणार आहे.
Devotees rejoice as Pandharpur temple announces 24-hour darshan of Lord Vitthal from October 26 — decision finalized in presence of Gahininath Maharaj.

Devotees rejoice as Pandharpur temple announces 24-hour darshan of Lord Vitthal from October 26 — decision finalized in presence of Gahininath Maharaj.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: कार्तिकी यात्रेनिमित्त २६ ऑक्टोबरपासून श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे २४ तास दर्शन सुरू राहणार आहे. कार्तिकी यात्रेची मंदिर समितीने जय्यत तयारी केली आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pandharpur
temple
district
Darshan
devotees darshan
Solapur
Lord Vitthal (Vithoba)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com