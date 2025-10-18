दिवाळी गिफ्ट काय द्यावं हेसुद्धा कळेना! पंढरपूर विठ्ठल मंदिरातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दिला चिकन मसाला, BVG कंपनीचा अजब कारभार

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून चक्क चिकन मसाला देण्यात आला आहे. मंदिराला सुरक्षा व्यवस्था पुरवणाऱ्या बीव्हीजी कंपनीकडून ही भेटवस्तू देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे. सुरक्षा कर्मचारी आणि विठ्ठल भक्तांमध्ये यावरून तीव्र नाराजी आहे. सोशल मीडियावर याचा व्हिडीओसुद्धा प्रचंड व्हायरल होतो आहे..विठ्ठल रुख्मिणी मंदिराला सुरक्षा कर्मचारी पुरण्याचं कंत्राट बीव्हीजी कंपनीकडे आहे. या कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिवाळी निमित्त भेटवस्तू देण्यात आली. मात्र, भेटवस्तूच्या पिशवीत चक्क चिकन मसाला निघाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. खरं तर पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायाचे केंद्रस्थान आहे. वारकरी मांसाहार किंवा मद्यपान करत नाहीत. अशा प्रवित्र ठिकाणी चक्क चिकन मसाला वाटप झाल्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. समाजमाध्यमांवर याबाबत रोष व्यक्त केला जातो आहे..Pandharpur: २६ वर्षांनंतर अनुसूचित वर्गाला मिळाली संधी; सभापतीपदासाठी सर्वसाधारण वर्गाच्या आशा धुळीस!.काही महिन्यांपूर्वीच मंदिराला सुरक्षा कर्मचारी पुरवण्याचं कंत्राट बीव्हीजी कंपनीला मिळालं आहे. त्यांच्याकडे मंदिरासाठी जवळपास २२० सुरक्षारक्षक पुरवण्याचे काम आहे. याशिवाय यात्रा काळात लागणारे सुरक्षा रक्षक पुरवण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मंदिराचे नियम पाळले जात म्हणून यापूर्वी त्यांच्याकडील कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे मात्र, तहीही त्यांना पुन्हा कंत्राट मिळालं..Pandharpur News : नृत्यांगना सायली पाटील यांच्या पुढाकाराने अखेर निराधार वृध्द महिलेला मिळाला हक्काचं घर.दरम्यान, मंदिर आणि परिसरात सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या या कंपनीसाठी मंदिर प्रशासनाकडून नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी बीव्हीजी कंपनीवर आहे. मात्र, बीव्हीजीकडून बऱ्याचदा या नियमांच उल्लंघन होत असल्याचं पुढे आलं आहे. अशातच आता मंदिर प्रशासन कंपनीविरोधात काही कारवाई करते का हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.