दिवाळी गिफ्ट काय द्यावं हेसुद्धा कळेना! पंढरपूर विठ्ठल मंदिरातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दिला चिकन मसाला, BVG कंपनीचा अजब कारभार

Pandharpur Vitthal Temple Row : विठ्ठल मंदिराला सुरक्षा व्यवस्था पुरवणाऱ्या बीव्हीजी कंपनीकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू म्हणून चिकन मसाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर याबाबत रोष व्यक्त केला जातो आहे.
Shubham Banubakode
पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून चक्क चिकन मसाला देण्यात आला आहे. मंदिराला सुरक्षा व्यवस्था पुरवणाऱ्या बीव्हीजी कंपनीकडून ही भेटवस्तू देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे. सुरक्षा कर्मचारी आणि विठ्ठल भक्तांमध्ये यावरून तीव्र नाराजी आहे. सोशल मीडियावर याचा व्हिडीओसुद्धा प्रचंड व्हायरल होतो आहे.

