Land Acquisition: पंढरपूरातील 'श्री रामबाग मंदिर संस्थानची ३५० एकर जागा विक्रीचा घाट'; साेलापूर जिल्ह्यात खळबळ..

सोलापूर : पंढरपूर येथील श्री रामबाग मंदिर तथा श्रीरामचंद्रजी भगवान संस्थानची ३५० एकर जागा विक्रीचा घाट विद्यमान विश्वस्तांनी घातला आहे. या कृती विरोधात श्री रामबाग पंढरपूर बचाव समिती व माहेश्वरी समाजाने आज नवीन न्यास मंडळ स्थापनेचा एकमुखाने निर्णय घेतला..सोलापुरातील रामानुज कोट येथील माहेश्वरी समाज व श्री रामबाग बचाव समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. विश्वस्त समितीने संस्थेची घटनादुरुस्ती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला कायदेशीर विरोध करण्याचा निर्णयही या सभेत घेण्यात आला. पंढरपूर येथील विश्वस्तांकडून मंदिराची जागा म्हणजे श्री रामचंद्राची जागा समाजातील कोणालाही विश्वासात न घेता विक्री करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप बचाव समितीतर्फे करण्यात आला आहे. .अनेकवेळा विश्वस्तांना याबाबत विचारणा करण्यात आली. जागा विक्री न करता दुसरा काही उपाय आहे का? यावर चर्चेसाठी बोलावल्यानंतरही विद्यमान विश्वस्तांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट मंदिराबाबत सोलापुरातील माहेश्वरी समाज बांधवांचे सर्वाधिक योगदान असताना समाजातील काहीजणांची नावे घेऊन पत्रकांमधून नावानिशी चुकीचे व गंभीर आरोप करण्यात आले..विद्यमान विश्वस्तांनी बचाव समितीवर केलेले आरोप कसे चुकीचे आहेत, हे बचाव समितीने प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून समाजबांधवांना समजावून सांगितले. तसेच विद्यमान विश्वस्तांकडून समाजाचे महंत आचार्यांना सन्मानाची वागणूक दिली जात नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सभेच्या शेवटी कोणत्याही स्थितीत श्री रामचंद्र प्रभूंची जागा विक्री करू द्यायची नाही, प्रसंगी कायदेशीर संघर्ष करण्याचा निर्णय श्री रामबाग बचाव समितीसह समस्त माहेश्वरी समाजबांधवांनी घेतला..डॉ. राघवेंद्राचार्य स्वामीजींचा ऑनलाइन सहभागसभा सुरू असतानाच जगद्गुरू आचार्य डॉ. राघवेंद्राचार्य स्वामीजी यांनी ऑनलाइन सहभाग नोंदवत समाजबांधवांना मार्गदर्शन केले. समाजाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विद्यमान विश्वस्तांनी द्यावीत. सर्वांच्या समोर येऊन त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. श्री रामबाग परंपरा महान आहे, तिची पताका दिगंतरी फडकत राहावी, यासाठी कार्य करावे. आजही रामबाग येथे महात्म्यांना भोजन व वास्तव्यासाठी पैसे द्यावे लागतात हे योग्य नाही. संस्थेची चांगली व्यवस्था ढासळतेय, ती सर्वांनी मिळून सांभाळावी. विश्वस्तांनी बैठकीत येऊन चर्चेतून खरे काय ते सांगावे. लोकांना सत्य न सांगता भ्रमित केले जात आहे, हे बदलणे गरजेचे आहे. श्री रामबाग मंदिराची व्यवस्था बदलली पाहिजे, अशी अपेक्षा आचार्यांनी व्यक्त केली.