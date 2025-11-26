सोलापूर

Land Acquisition: पंढरपूरातील 'श्री रामबाग मंदिर संस्थानची ३५० एकर जागा विक्रीचा घाट'; साेलापूर जिल्ह्यात खळबळ..

Pandharpur land sale: संस्थानातील काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की “न वापरात असलेल्या जमिनीचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक सक्षमीकरण” या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडला आहे; मात्र या दाव्यांवर शंका उपस्थित केली जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामस्थांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवित आंदोलनाची तयारीही सुरू केली आहे.
The 350-acre land belonging to Shri Rambag Temple Trust in Pandharpur, now at the center of a major controversy.

The 350-acre land belonging to Shri Rambag Temple Trust in Pandharpur, now at the center of a major controversy.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : पंढरपूर येथील श्री रामबाग मंदिर तथा श्रीरामचंद्रजी भगवान संस्थानची ३५० एकर जागा विक्रीचा घाट विद्यमान विश्वस्तांनी घातला आहे. या कृती विरोधात श्री रामबाग पंढरपूर बचाव समिती व माहेश्वरी समाजाने आज नवीन न्यास मंडळ स्थापनेचा एकमुखाने निर्णय घेतला.

Loading content, please wait...
Land Acquisition
district
sale
Lands
trust
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com