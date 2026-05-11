भाविकांना दिलासा! पंढरपूर-तिरुपती साप्ताहिक विशेष रेल्वे कायमस्वरूपी धावणार, चार राज्यांतील भाविकांना होणार फायदा, कसे असतील प्रमुख थांबे अन्‌ मार्ग..

सोलापूर : पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या आणि तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी भारतीय रेल्वेने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने पंढरपूर - तिरुपती साप्ताहिक विशेष रेल्वे आता कायमस्वरूपी (नियमित) चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांतील भाविकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे, हे निश्चित..रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष गाड्या आता नवीन क्रमांकांसह नियमित सेवा देतील. गाडी क्र. १७४३७ (तिरुपती ते पंढरपूर) ही रेल्वे १६ मेपासून नियमितपणे धावेल. दर शनिवारी दुपारी ४ वाजता तिरुपती येथून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी (रविवारी) सायंकाळी ७ वाजता पंढरपूरला पोचेल. गाडी क्र. १७४३८ (पंढरपूर ते तिरुपती) ही रेल्वे १७ मेपासून नियमित सेवा देईल. दर रविवारी रात्री ८ वाजता पंढरपूर येथून सुटून पुढील दिवशी (सोमवारी) रात्री ११.३० वाजता तिरुपतीला पोचेल..दोन मोठ्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणारी ही रेल्वेसेवा आता कायमस्वरूपी उपलब्ध झाल्यामुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा.- जयदीप प्रदक्षिणे, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर विभाग.प्रमुख थांबे अन् मार्गही रेल्वे प्रवासादरम्यान एकूण २६ महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहे. यात प्रामुख्याने मोडनिंब, कुर्डुवाडी, बार्शी टाऊन, धाराशिव, लातूर, लातूर रोड, उदगीर, बिदर, झहिराबाद, विकाराबाद, लिंगमपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, काचीगुडा, महबूबनगर, गदवाल, कर्नूल सिटी, गुंतकल आणि रेणिगुंटा या स्थानकांचा समावेश आहे..अशी असेल रेल्वेची रचनाप्रवाशांच्या सुविधेसाठी या विशेष गाडीला एकूण २४ डबे जोडण्यात आले आहेत. वातानुकूलित टू-टियरचा १ कोच, वातानुकूलित थ्री-टियरचे ३ कोच, शयनयानाचे १४ कोच, जनरलचे ४ डबे आणि गार्ड कम ब्रेक व्हॅनचे २ डबे अशी रचना आहे..सोलापूरहून तिरुपतीला जाणाऱ्या गाड्या१. कन्याकुमारी एक्स्प्रेस (गाडी क्र. १६३८१) (नियमित). सोलापूरहून सुटण्याची वेळ : रात्री ११.४० (सुमारे)२. चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (गाडी क्र. २२१५७) (दर बुधवारी). सोलापूरहून सुटण्याची वेळ : रात्री १०.१० (सुमारे) ही गाडी थेट तिरुपती मुख्य स्टेशनवर न जाता जवळच्या रेणिगुंटा जंक्शन येथे थांबते. हे स्थानक तिरुपतीपासून अवघ्या १० कि.मी. अंतरावर आहे.३. दादर-तिरुपती एक्स्प्रेस (गाडी क्र. १२१६३) (नियमित). सोलापूरहून सुटण्याची वेळ : रात्री २.०० (सुमारे).