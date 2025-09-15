Solapur Rain Update: 'पांगरीत आठ तासांत ६५ मिलिमीटर पाऊस'; पिके पाण्यात; शेतकऱ्यांचे नुकसान, २० हजार कोंबड्यांचा मृत्यू

पांगरी : गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून गायब झालेल्या पावसाने काल (ता. १३) दुपारी सव्वा चारच्या सुमारास जोरदार एन्ट्री करत अवघ्या आठ तासांत तब्बल ६५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे परिसरातील नदी-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले, तर शेतांमध्ये पाणी साचून तलावाचे स्वरूप दिसू लागले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.शेतकरी वर्गाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, सोयाबीन, उडीद, मुग, कांदा आदी पिकांवर पावसाचे पाणी साठल्याने शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. उक्कडगाव येथील शेतकरी सुरेश मुंढे यांच्या पोल्ट्री शेडमध्ये पाणी शिरल्याने जवळपास १५ ते २० हजार कोंबड्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय ४० पोती पशुखाद्याचे नुकसान झाले आहे. तलाठी धस व कोतवाल अंकुश मुंढे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..उक्कडगाव येथील शेतकरी अरूण पाटील यांच्या शेतात नदीचे पाणी शिरल्याने स्प्रिंक्लरचे सहा पाईप वाहून गेले. अशोक मुंढे यांचे स्प्रिंक्लर पाईप व विद्युत मोटार, संदीप मुंढे, विक्रम जाधवर यांच्या पाणबुडी मोटारी, वाघाची वाडी येथील संजय वाघ यांच्या विहिरीवरील मोटार पाण्याबरोबर वाहून गेली. उक्कडगाव-पांगरीसह पांढरी, येरमाळा, चोराखळी या गावांचा संपर्क तुटल्याने प्रवाशांना रात्रभर बाहेरच थांबावे लागले. रात्री उशिरापर्यंत कोसळणाऱ्या पावसामुळे पांगरी-ममदापूर या गावांचा संपर्कही तुटला..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.नुकसानीने चित्र गंभीरअवघ्या काही तासांत कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे पांगरी व परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पिके, जनावरांचा चारा, शेतीसाठी वापरली जाणारी साधनसामग्री तसेच पोल्ट्री उद्योगात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.