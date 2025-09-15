सोलापूर

Solapur Rain Update: 'पांगरीत आठ तासांत ६५ मिलिमीटर पाऊस'; पिके पाण्यात; शेतकऱ्यांचे नुकसान, २० हजार कोंबड्यांचा मृत्यू

Heavy Rains in Pangari: शेतकरी वर्गाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, सोयाबीन, उडीद, मुग, कांदा आदी पिकांवर पावसाचे पाणी साठल्याने शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. उक्कडगाव येथील शेतकरी सुरेश मुंढे यांच्या पोल्ट्री शेडमध्ये पाणी शिरल्याने जवळपास १५ ते २० हजार कोंबड्यांचा मृत्यू झाला.
Pangari reels under heavy rainfall; crops destroyed and 20,000 poultry dead.

पांगरी : गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून गायब झालेल्या पावसाने काल (ता. १३) दुपारी सव्वा चारच्या सुमारास जोरदार एन्ट्री करत अवघ्या आठ तासांत तब्बल ६५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे परिसरातील नदी-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले, तर शेतांमध्ये पाणी साचून तलावाचे स्वरूप दिसू लागले.

rain
village
Monsoon
Crop Damage
district
rainy session
Destruction
crop damage in rainy season
maharashtra rain update
Solapur

