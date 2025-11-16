सोलापूर

Inspiring Achievement:'पॅरा कमांडो समाधान थोरातचे उल्लेखनीय यश'; गोवा हाफ आयर्नमॅन स्पर्धा ५ तास २८ मिनिटांत पूर्ण..

Para Commando Samadhan Thorat Shines: स्पर्धेत स्पर्धकांना १.९ किमी. पोहणे, ९० किमी सायकलिंग आणि २१.२ किमी धावणे असा एकूण टप्पा ८ तास ३० मिनिटांत पूर्ण करावा लागतो. त्यातही ५ तास ३० मिनिटांच्या आत स्पर्धा पूर्ण केल्यास वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्रता मिळते.
Samadhan Thorat Achieves Outstanding Success in Goa Half Ironman Race

Samadhan Thorat Achieves Outstanding Success in Goa Half Ironman Race

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : पंढरपूर सायकलर्स क्लबचे सदस्य आणि देशसेवेत कार्यरत असलेले सोनके (ता. पंढरपूर) गावचे सुपुत्र पॅरा कमांडो समाधान थोरात याने यंदाच्या गोवा हाफ आयर्नमॅन ७०. ३ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवत पंढरपूर तालुक्याचा मान उंचावला आहे. गोवा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी होत त्यांनी ही कठीण त्रिस्पर्धा केवळ ५ तास २८ मिनिटांत पूर्ण केल्याने श्री. थोरात हे वर्ल्ड हाफ आयर्नमॅन चॅम्पियनशिपसाठी पात्र ठरले आहेत.

