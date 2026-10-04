Pimpalner Accident: पिंपळनेर येथे विचित्र अपघातात तिघे ठार; कार दुचाकीला धडकून टेम्पोवर आदळली, दुसरी दुचाकी टेम्पोला धडकली

पिंपळनेर / कुर्डुवाडी : कार दुचाकीला घासून समोरून येणाऱ्या टेम्पोवर आदळली. पाठीमागून येणारी दुचाकी टेम्पोवर आदळली. या विचित्र अपघातात तिघे ठार तर एका महिलेसह चौघे जखमी झाले. ही घटना कुर्डुवाडी ते टेंभुर्णी रस्त्यावर पिंपळनेरनजीक शनिवारी सायंकाळी साडेसात वाजता घडली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.रवींद्र अभिमान जगताप (वय ३५, रा. हिंगणगाव), अभिजित औदुंबर माने (वय २९, रा. निमगाव टें., ता. माढा), रामदास नागनाथ जगताप (वय ४१, रा. हिंगणगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. जखमींना कुर्डूवाडी व टेंभुर्णी येथील रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. पिंपळनेरहून टेंभुर्णीकडे जाणाऱ्या कारची आधी दुचाकीला धडक झाली. त्यानंतर ती कार हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथून कुर्डुवाडीकडे टोमॅटो घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोवर आदळली..त्याचवेळी टेम्पोच्या मागून येणारी दुचाकी टेम्पोवर आदळली. या अपघातात रवींद्र अभिमान जगताप व अभिजित औदुंबर माने यांचा जागीच मृत्यू झाला. रामदास नागनाथ जगताप यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यामध्ये संतोष मारुती कावरे (वय ४१, रा. हिंगणगाव), आकाश भाऊसाहेब सातव (वय २८, रा. पिंपळखुटे, ता. माढा), करुणा गोरख गायकवाड (रा. अकोले खुर्द, ता. माढा) आणि अन्य एकजण जखमी झाला. जखमींना तातडीने कुर्डूवाडी व टेंभुर्णी येथील रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..अपघाताची माहिती मिळताच कुर्डुवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयातील प्रवीण ढेकळे आणि संतोष चव्हाण यांनी तातडीने पिंपळनेर येथील घटनास्थळी धाव घेतली. सुमारे १४ किलोमीटर अंतरावरून घटनास्थळी पोचून त्यांनी अपघातग्रस्तांना कुर्डुवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले..दोन कि.मी. वाहनांच्या रांगाअपघातामुळे दोन्ही बाजूला गर्दी वाढल्याने दोन्ही बाजूला दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहतुकीची कोंडी झाली होती. रात्री दहा वाजेपर्यंत पोलिस प्रशासन व गावकऱ्यांच्या मदतीने वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम सुरू होते..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.दैव बलवत्तर म्हणून...या विचित्र अपघातात कारने मागून धडक दिलेल्या बुलेटवरील कोणालाही काही दुखापत झाली नाही. या विचित्र अपघातात तिघांचा बळी गेला पण दैव बलवत्तर म्हणून बुलेटस्वार वाचले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.