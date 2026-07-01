Solapur Crime: सोलापुरात धक्कादायक प्रकार! डॉ. वळसंगकरांचे जावई सुजय फडकेविरुद्ध ‘पोक्सो’, पोलिसांत गुन्हा; अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग अन्‌ छळाचा आरोप

सोलापूर: सोलापुरातील प्रसिद्ध डॉ. शिरीष वळसंगकर यांचे जावई सुजय अभय फडके याच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) कायद्यासह विनयभंग आणि अन्य गंभीर कलमांखाली सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, तिचा छळ, धमकावणे आणि तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणल्याप्रकरणी हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सुजय फडके याने फिर्यादी महिला तसेच तिच्या अल्पवयीन मुलीचा मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचा आरोप आहे..पीडितेला घरात येण्यास मज्जाव करणे, तिच्या परवानगीशिवाय बेडरूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, घरातील लिफ्ट व दरवाजे बंद करून तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे, तसेच तिसऱ्या मजल्यावरील घरात जाण्यासाठी दुसऱ्या मजल्यावरील प्रवेशद्वार बंद ठेवणे, असे प्रकार केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.. याशिवाय, घरातील पाणी व वीजपुरवठा हेतुपुरस्सर बंद करून त्रास दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारांमुळे पीडित महिला व अल्पवयीन मुलीला मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. .MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.पीडितेने सदर बझार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी केली. त्यानंतर सुजय फडके याच्याविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील कलम ७४, ७५, १२५(२), ३५१(३) आणि ३५२(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश कुलकर्णी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.