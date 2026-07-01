सोलापूर

Solapur Crime: सोलापुरात धक्कादायक प्रकार! डॉ. वळसंगकरांचे जावई सुजय फडकेविरुद्ध ‘पोक्सो’, पोलिसांत गुन्हा; अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग अन्‌ छळाचा आरोप

POCSO case registered against Sujay Phadke in Solapur: प्रसिद्ध डॉक्टरांच्या जावयावर अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, मानसिक-शारीरिक छळ, हालचालींवर निर्बंध आणल्याचे गंभीर आरोप; पोक्सो व विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल
Minor Harassment Allegations: POCSO Case Filed Against Doctor's Son-in-Law in Solapur

Minor Harassment Allegations: POCSO Case Filed Against Doctor's Son-in-Law in Solapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: सोलापुरातील प्रसिद्ध डॉ. शिरीष वळसंगकर यांचे जावई सुजय अभय फडके याच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) कायद्यासह विनयभंग आणि अन्य गंभीर कलमांखाली सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, तिचा छळ, धमकावणे आणि तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणल्याप्रकरणी हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

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