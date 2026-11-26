सोलापूर : शहरातील सातही पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक) त्यांच्या हद्दीतील सर्व दुकाने, हॉटेल्स बंद झाल्यावरच घरी जावे. जास्तीत जास्त वेळ अधिकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात थांबावे, असे आदेश पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी आज (बुधवारी) दिले. अधिवेशन काळात शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने सर्वांनी सतर्क राहावे, अशा सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना दिल्या..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.नागपूरमध्ये ७ ते १८ डिसेंबरपर्यंत हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. या काळात शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने सर्व अधिकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात थांबावे. त्यांच्या हद्दीत ‘क्युआर कोड’ पेट्रोलिंग वाढवावे, रात्री बारानंतर पहाटे साडेचार वाजेपर्यंत प्रत्येक तासाला पोलिसांनी गस्त घालावी. आपल्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कोणताही अवैध व्यवसाय, धंदा सुरू असणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. .सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट पाहून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करावी. डायल ‘११२’वर आलेल्या कॉलला तत्काळ प्रतिसाद द्यावा, अशाही सूचना पोलिस आयुक्तांनी बुधवारी झालेल्या क्राईम मिटिंगवेळी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. रेल्वे स्टेशन, विजापूर वेस अशा परिसरात गस्त वाढवावी. .रात्री उशिरा ठिकठिकाणी थांबणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले. दररोज होणारी आंदोलने, निदर्शने, मोर्चांवरही लक्ष ठेवावे. विविध गुन्ह्यातील ‘पाहिजे’ (वॉन्टेड) व फरार आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.वाहतूक पोलिसांना विशेष सूचनारेल्वे स्टेशन, एसटी स्टॅण्ड, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, सात रस्ता परिसरात वाहतूक पोलिसांनी थांबावे. वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी आवर्जून थांबावे, अशा सूचनाही पोलिस आयुक्तांनी यावेळी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.