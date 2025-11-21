Inspirational Story:'जिद्दीच्या जाेरावर पोलिस हवालदार अमृत खेडकर यांनी केली सायकल रॅली यशस्वी'; १५ दिवसांत ४ हजार २५० किलोमीटर अंतर पूर्ण..

बार्शी : फिट इंडिया मूव्हमेंट अंतर्गत लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कश्मीर ते कन्याकुमारी ४ हजार २५० किलोमीटर अंतराची भव्य सायकल रॅली १ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडली. यामध्ये बार्शीचे सुपुत्र तथा सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील अमृत खेडकर यांनी सहभाग घेऊन यशस्वी झाल्याने त्यांचे कौतुक होत आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...अत्यंत आव्हानात्मक अन् शारीरिक क्षमतेची कसोटी पाहणाऱ्या रॅलीमध्ये सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील पोलिस हवालदार अमृत खेडकर यांनी दमदार वेग, जिद्द आणि चिकाटी दाखवत १६ दिवसांत ४ हजार २५० किलोमीटर अंतर यशस्वीरीत्या पूर्ण केले..या स्पर्धेमध्ये देशभरातून १५० स्पर्धक सहभागी झाले होते. त्यापैकी १०७ स्पर्धकांनी अत्यंत कठीण प्रवास पूर्ण केला. सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातून ही रॅली पूर्ण करणारे ते पहिले पोलिस कर्मचारी होण्याचा मान हवालदार अमृत खेडकर यांना प्राप्त झाला असून संपूर्ण पोलिस दलासाठी आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...विलक्षण कामगिरीसाठी बार्शी सायकलिंग क्लब आणि बार्शी रनिंग क्लब यांनी दिलेले मार्गदर्शन व सहकार्य मोलाचे ठरले आहे प्रवासातून त्यांनी उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता, शिस्त, जिद्द आणि चिकाटीचे विलक्षण प्रदर्शन घडविले. यापूर्वीही त्यांनी गोवा येथील आंतरराष्ट्रीय आर्यनमॅन स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण करूनक्षमता सिद्ध केली आहे. यशाबद्दल सोलापूर ग्रामीण पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, माढा पोलिस स्टेशनचे प्रभारी नेताजी बंडगर तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.