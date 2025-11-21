Inspirational Story:'जिद्दीच्या जाेरावर पोलिस हवालदार अमृत खेडकर यांनी केली सायकल रॅली यशस्वी'; १५ दिवसांत ४ हजार २५० किलोमीटर अंतर पूर्ण..

सोलापूर

अमृत खेडकर यांचा हा प्रवास तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरला असून त्यांच्याकडून मिळणारा फिटनेस आणि शिस्तीचा संदेश समाजासाठी महत्त्वाचा व आदर्शवत आहे.
Police Constable Amrit Khedkar after completing his remarkable 4,250 km cycle rally in just 15 days.

बार्शी : फिट इंडिया मूव्हमेंट अंतर्गत लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कश्मीर ते कन्याकुमारी ४ हजार २५० किलोमीटर अंतराची भव्य सायकल रॅली १ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडली. यामध्ये बार्शीचे सुपुत्र तथा सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील अमृत खेडकर यांनी सहभाग घेऊन यशस्वी झाल्याने त्यांचे कौतुक होत आहे.

