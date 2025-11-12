सोलापूर

Vijay Pise: नशा करून वाहन चालवाल तर गुन्हा दाखल: पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे; दामाजी कारखान्यावर रस्ते सुरक्षा अभियान

Drunk Driving Will Invite Legal Action: पोलिस उपनिरीक्षक पिसे म्हणाले, सुरक्षित ऊस वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून वाहनाला मागे रिफ्लेक्टर बोर्ड लावावा. वाहन चालविताना मोठ्या आवाजात टेपरेकॉर्डर लावू नये. ओव्हरलोड वाहतूक करू नये. उसाने भरलेली अवजड वाहने पुढे नेण्यासाठी स्पर्धा करू नये.
PSI Vijay Pise addressing workers during the road safety awareness drive at Damaji Sugar Factory; focus on preventing drunk driving.

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : ऊस वाहतुकीच्या वाहनांच्या दोन्ही बाजूस रिफ्लेक्टर पट्ट्या लावाव्यात, जेणेकरून दोन्ही बाजूने वाहन दिसेल, अशा सूचना देत, मोठ्या आवाजात नशा करून वाहन चालवणे, उसाने भरलेले वाहन वेगाने चालवणाऱ्या चालकावर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशा इशारा पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे यांनी दिला.

