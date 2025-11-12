Vijay Pise: नशा करून वाहन चालवाल तर गुन्हा दाखल: पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे; दामाजी कारखान्यावर रस्ते सुरक्षा अभियान

मंगळवेढा : ऊस वाहतुकीच्या वाहनांच्या दोन्ही बाजूस रिफ्लेक्टर पट्ट्या लावाव्यात, जेणेकरून दोन्ही बाजूने वाहन दिसेल, अशा सूचना देत, मोठ्या आवाजात नशा करून वाहन चालवणे, उसाने भरलेले वाहन वेगाने चालवणाऱ्या चालकावर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशा इशारा पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे यांनी दिला..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...श्री संत दामाजी साखर कारखान्यावर रस्ते सुरक्षा अभियानांतर्गत रिफ्लेक्टर लावण्याच्या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पोलिस हवालदार संभाजी यादव, कॉन्स्टेबल युवराज साळुंखे, सोनाली जुंधळे, संचालक तानाजी कांबळे, सचिन खरात, बंडू करे, तुकाराम लवटे आदींसह कारखान्याचे अधिकारी, कर्मचारी व ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते..पोलिस उपनिरीक्षक पिसे म्हणाले, सुरक्षित ऊस वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून वाहनाला मागे रिफ्लेक्टर बोर्ड लावावा. वाहन चालविताना मोठ्या आवाजात टेपरेकॉर्डर लावू नये. ओव्हरलोड वाहतूक करू नये. उसाने भरलेली अवजड वाहने पुढे नेण्यासाठी स्पर्धा करू नये. रस्त्यावर वाहन नादुरुस्त झाल्यास पुढे व मागे रिफ्लेक्टिव्ह कोन लावून घ्यावेत. वाहन दुरुस्त झाल्यावर लावलेले दगड रस्त्यावरून बाजूला काढावेत. .रिकामे वाहन हयगयीने, निष्काळजीपणे व भरधाव वेगात चालवू नये. चालक प्रशिक्षित व योग्य ते लायसन्स धारक असावा. वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मूळ प्रत सोबत असावी. चहा, पानटपरी, हॉटेलजवळ तसेच रस्त्यावर दुसऱ्याच्या जीवितास धोका होईल अशाप्रकारे वाहने उभी करू नयेत. भरलेल्या किंवा रिकाम्या ट्रॅक्टरला दोनपेक्षा अधिक ट्रेलर जोडू नयेत. ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या मागे एक लाल रंगाचा टेल लँप रात्रीच्या वेळी लावावा..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील, उपाध्यक्ष तानाजी खरात व संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनानुसार कारखान्याकडील वाहनाला रिफ्लेक्टर तयार करून संबंधित वाहन मालकांना देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.