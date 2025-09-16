सोलापूर

Sangli Crime: 'कडेगाव तालुक्यातील अमरापुरात जुगार अड्ड्यावर छापा'; ३५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त ,२७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Amrapur Gambling Den Exposed: शनिवारी रात्री ८ वाजता खेराडे वांगी ते शिवणी फाटा रोडवरील अमरापूर येथील वाडा हॉटेलसमोरील कैलास मोरे यांच्या मालकीच्या शेतातील फार्म हाऊसमध्ये आकाश सतीश पाटील व विजय पोपट खाडे यांच्या संगनमताने बेकायदेशीर तीन पत्त्याचा जुगार अड्डा सुरू होता.
Police seize ₹35 lakh material in gambling den raid at Amrapur, Kadgaon taluka.

कडेगाव : अमरापूर (ता. कडेगाव) येथे जुगार अड्ड्यावर जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या विशेष पथकाने छापा टाकला. त्यामध्ये तब्बल २७ जणांना रंगेहाथ पकडले. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल ३५ लाख ९४ हजार ३७५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या धडक कारवाईने तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

