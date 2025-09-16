Sangli Crime: 'कडेगाव तालुक्यातील अमरापुरात जुगार अड्ड्यावर छापा'; ३५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त ,२७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

कडेगाव : अमरापूर (ता. कडेगाव) येथे जुगार अड्ड्यावर जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या विशेष पथकाने छापा टाकला. त्यामध्ये तब्बल २७ जणांना रंगेहाथ पकडले. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल ३५ लाख ९४ हजार ३७५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या धडक कारवाईने तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.याप्रकरणी पोलिस मुख्यालय, सांगलीतील कॉन्स्टेबल यांनी अनंता संतोष व्यवहारे वर्दी दिली असून कडेगाव पोलिस ठाण्यात २७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई शनिवारी (ता. १३) रात्री आठ वाजता करण्यात आली..याबाबत कडेगाव पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, शनिवारी रात्री ८ वाजता खेराडे वांगी ते शिवणी फाटा रोडवरील अमरापूर येथील वाडा हॉटेलसमोरील कैलास मोरे यांच्या मालकीच्या शेतातील फार्म हाऊसमध्ये आकाश सतीश पाटील व विजय पोपट खाडे यांच्या संगनमताने बेकायदेशीर तीन पत्त्याचा जुगार अड्डा सुरू होता. त्यावेळी या दोघांसह २७ जणांना पोलिसांनी छापा टाकून रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी आकाश सतीश पाटील (रा. अमरापूर, ता. कडेगाव), विजय पोपट खाडे (वय ४२, रा. कडेगाव), बबलू पोपट खाडे (वय ३५, रा. कडेगाव), शरद शिवाजी उबाळे (वय ३२, रा. वडगाव, ता. खटाव, जि. सातारा), अरुण लक्ष्मण सोमाजिजे (वय ४९, रा. विवेकानंदनगर, ता. खानापूर), चंद्रकांत राजाराम पावले (वय ४५, रा. आटपाडी), राजू भोला कुम्हार (वय ३९, रा. मुंबई, सध्या कडेगाव), विक्रम हणमंत कवळे (वय ३५, रा. शाळगाव), प्रकाश महादेव मोहिते (वय ३६, रा. खेराडे विटा), नितीन रघुनाथ आनुसे (वय ४२, रा. झरे, ता. आटपाडी), प्रशांत सुभाष कट्टे (वय ३८, रा. गोंदवले बुद्रुक, ता. माण, जि. सातारा), .शरद धोंडिराम सावंत (वय ४२, रा. आळते), विक्रमकुमार मदन रावत (वय ३२, मूळ रा. नवादा, बिहार, सध्या कडेगाव), अमोल मोहन यादव (वय ३४, रा. कडेपूर, ता. कडेगाव), अक्षय आनंदा वायदंडे (वय २९, रा. अमरापूर), संतोष अधिकराव कळंतरे (वय ४१, रा. सैदापूर, ता. कराड), नितीन हणमंत साळुंखे (वय ४२, रा. वडोली भिकेश्वर, ता. कराड), रंजितकुमार वासुदेव यादव (वय २९, मूळ रा. नवादा, बिहार, सध्या कडेगाव), उमेश बंडू पवार (वय ३८, रा. कडेगाव), अजय मदन रावत (वय ३६, मूळ रा. नवादा, बिहार, सध्या कडेगाव), प्रमोद किसन शिंदे (वय ५०, रा. भिकवडी खुर्द, ता. कडेगाव), सनातन बाळू महाडिक (वय ३८, रा. खेराडे-विटा, ता. कडेगाव), प्रशांत शंकर पाटील (वय ४२, रा. कऱ्हाड), दिनेश आनंद कोकीळ (वय ४३, रा. खानापूर), समाधान भगवान कदम (वय ३६, रा. हिंगणगाव बुद्रुक, ता. कडेगाव), रमेश कृष्णा घारगे (वय ६३, रा. उपाळे, ता. कडेगाव), सुनील केरू जगताप (रा. येवलेवाडी, ता. कडेगाव) या २७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत सहाय्यक पोलिस फौजदार सतीश मुळे अधिक तपास करत आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.चारचाकी, दुचाकी, मोबाईल जप्तया कारवाईत पोलिसांनी ८ लाख ४३ हजार रुपये किमतीचे मोबाईल, ८६ हजार ५७० रुपये रोकड, ५ लाख ४० हजार रुपये किमतीच्या दुचाकी गाड्या, २१ लाख रुपये किमतीच्या चारचाकी गाड्या आणि २४ हजार ८०५ रुपये किमतीचे जुगार साहित्य असा एकंदरीत ३५ लाख ९४ हजार ३७५ इतका मुद्देमाल जप्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.