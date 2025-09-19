सोलापूर

Solapur Crime:'येवती येथे आढळून आला कोकेन सदृश्य अमली पदार्थ'; दोघा विरोधात गुन्हा दाखल, मोहोळ तालुक्यातील घटना, संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

Cocaine-Like Narcotic Seized in Yewat:घराची झडती घेतली असता घरात 39 किलो वजनाची संशयित गुंगीकारक द्रव्य असणारी बॅग आढळून आली. यावेळी पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी तातडीने सोलापूर येथील फॉरेन्सिक लॅब पथकाला पाचरण केले.अंमली पदार्थाचे वजन केले असता ते 39 किलो 200 ग्रॅम आढळून आले.
Police seize cocaine-like narcotic substance in Yewati village, Mohol taluka; two accused booked and detained.

Police seize cocaine-like narcotic substance in Yewati village, Mohol taluka; two accused booked and detained.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ : येवती (ता. मोहोळ) येथील एकाच्या घरात सुमारे 39 किलो वजनाची कोकेन या अमली पदार्थाची मात्रा सल्याचा संशय असलेली बॅग आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. सिद्धेश्वर हनुमंत राजगुरू व वाफळे येथील रामहरी शिवाजी वाघमारे या दोघा जणावर "गूंगीकारक औषधी द्रव्य आदी नियमा नुसार" गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची घटना 18 सष्टेंबर रोजी पहाटे 5.30 वाजनण्याच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
police
mohol
Action
district
drug case
Arrest
custody
Narcotics Control Bureau
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com