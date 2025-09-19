Solapur Crime:'येवती येथे आढळून आला कोकेन सदृश्य अमली पदार्थ'; दोघा विरोधात गुन्हा दाखल, मोहोळ तालुक्यातील घटना, संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

-राजकुमार शहामोहोळ : येवती (ता. मोहोळ) येथील एकाच्या घरात सुमारे 39 किलो वजनाची कोकेन या अमली पदार्थाची मात्रा सल्याचा संशय असलेली बॅग आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. सिद्धेश्वर हनुमंत राजगुरू व वाफळे येथील रामहरी शिवाजी वाघमारे या दोघा जणावर "गूंगीकारक औषधी द्रव्य आदी नियमा नुसार" गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची घटना 18 सष्टेंबर रोजी पहाटे 5.30 वाजनण्याच्या सुमारास घडली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार येवती येथे एका संशयित व्यक्तीच्या घरात ड्रग्ज असल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेला मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांच्या मार्गदर्शना खाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील पोलीस हेडकॉन्स्टेबल दयानंद हेंबाडे, पोलीस नाईक श्री ढवळे, जगताप, सावंत, कुबेर यांचे पथक पहाटे पावणेपाच वाजण्याच्या सुमारास कारवाई साठी येवती गावात जाऊन पथकाने छापा मारला . यावेळी सिद्धेश्वर हनुमंत राजगुरू वय 44 रा येवती व रामहरी शिवाजी वाघमारे वय 42 रा वाफळे हे दोघे ही घरात आढळून आले. .घराची झडती घेतली असता घरात 39 किलो वजनाची संशयित गुंगीकारक द्रव्य असणारी बॅग आढळून आली. यावेळी पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी तातडीने सोलापूर येथील फॉरेन्सिक लॅब पथकाला पाचरण केले असता, सदर ठिकाणी मिळून आलेल्या अंमली पदार्थाचे वजन सोबत असणाऱ्या काट्यावर केले असता ते 39 किलो 200 ग्रॅम आढळुन आले.सदर पावडर मधील नमुन्याची मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅन मधील सहायक रासायनीक विश्लेषक श्रीमती नंदीनी जगदाळे व त्यांच्या पथकाने व्हॅन मधील उपकरणांच्या सहायाने तपासणी केली त्यावेळी "व्हाईट कलर पावडर सस्पेक्टेड टू बी कोकेन अप्रॅक्सीमॅटली 39 केजी 200 ग्रॅम असा लेखी अभिप्राय पोलीसांना दिला आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.त्या अभिप्राया नुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन अतकरे यांनी राजगुरू याचे राहते घरामध्ये एका प्लॅस्टीक पोत्या मध्ये अंमली पदार्थ कोकेनची मात्रा असल्याचा संशय असलेली पावडर त्याच्या घरात आढळून आल्या प्रकरणी गुंगीकारक औषधी द्रव्य अधिनियमा नुसार गुंगीकारक औषध द्रव्य आणि मनोव्यापारा वर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियमा नुसार वरील दोघा वर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन अतकरे यांच्या फिर्यादी नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर घटनास्थळी अनेक वरिष्ठांनी भेटी दिल्या असून अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत. दरम्यान गुरुवारी दिवसभर येवतीला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.