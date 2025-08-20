साेलापुरात राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर तासात ‘डीजेमुक्त’ करू; पोलिसांची ग्वाही, आमदार, मंत्र्यांचा दबाव नकाे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाजासंदर्भातील आदेश पायदळी तुडविणाऱ्या मंडळांवर पोलिस कारवाईसाठी पुढे सरसावतात. पण, लगेचच कोणीतरी आमदार, मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना कॉल येतो आणि कारवाई थांबते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही तर आमचे पोलिस एका तासात डीजेमुक्त सोलापूर करतील, असा विश्वास वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी ''सकाळ''कडे व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती मिरवणुकीतील डीजेवर पोलिसांनी पुण्यात जाऊन कारवाई केली तेंव्हाही दोन विद्यमान आणि एक माजी मंत्र्यांनी अति वरिष्ठ कार्यालयातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यपूर्वीही पोलिसांना वारंवार असे अनुभव आल्याने त्यांनीच आता कानात बोळा घातला आहे. .कऱ्हाड हादरलं! 'महाविद्यालयीन युवतीचे अपहरण'; प्राचार्यांकडून तक्रार, युवती मैत्रिणींसोबत चालत निघाली अन्.. . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शांतता झोनमध्ये दिवसा ५० तर रात्रीच्या वेळी ४० डेसिबलपर्यंत आवाजाची मर्यादा आहे. तर निवासी भागात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबल, व्यापारी भागात दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबल व औद्योगिक परिसरात दिवसा ७५ आणि रात्रीच्या वेळी ७० डेसिबल आवाजाची मर्यादा घालून दिली आहे. मिरवणुकांचा वेळ देखील रात्री दहापर्यंतच ठेवण्यात आला आहे. .मात्र, सोलापूर शहरात वर्षातील ३६५ पैकी किमान १८७ दिवस सार्वजनिक मिरवणुका निघतात. ‘डीजे’शिवाय सहसा मिरवणुका निघतच नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. शहरातील प्रत्येक मिरवणूक मार्ग हा रहिवाशी भागातून जातो आणि त्या मार्गावर शाळा, रुग्णालयांची मोठी संख्या आहे. ‘डीजे’चा आवाज मर्यादित नसतोच, पण त्याचा आवाज .पोलिसांच्या १५ दिवसांत दोन कारवाया, पण...शहरातील एका पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी नीलकंठेश्वर मिरवणुकीत व दहीहंडी मिरवणुकीत ‘डीजे’चा आवाज कमी न करणाऱ्या दोन मंडळांवर कारवाई केली. पोलिसांनी त्या ‘डीजे’चे मिक्सर (आवाजाची मुख्य मशीन) काढून घेऊन जप्त केले. तत्पूर्वी, लोकांच्या तक्रारींवरून पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाज कमी करण्यासंदर्भात एकदा तोंडी व एकदा लेखी सूचना केली होती. तरीदेखील, त्यांनी आवाज कमी केला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी ही कारवाई केली, तरीपण कारवाई करू नका म्हणून पोलिसांना काही आमदारांचे कॉल आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले..मिरवणुकांचा मार्ग अन् वेळ अडचणीचीचरात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत मोठ्या आवाजाच्या वाद्यांना परवानगी नाही. तरीपण, सोलापूर शहरातील सर्रास मिरवणुका रात्री ११.३० पर्यंत सुरूच असतात. मिरवणुकांमुळे मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक बंद केली जाते. त्यामुळे देखील अनेकांना वेळेत रुग्णालयात पोचता येत नाही. हा त्रास आता कायमचाच बंद व्हावा, यासाठी कोणतीही मिरवणूक रात्री दहापूर्वीच संपायला हवी, अशीही सोलापूरकरांची मागणी आहे..Solapur Rain Update: मुंबईत मुसळधार! ‘वंदे भारत’ रद्द, ‘सिद्धेश्वर’ मुंबईऐवजी पुण्यातून; रेल्वेगाड्या उशिरा सुटल्याने प्रवासी त्रस्त.आपला सांस्कृतिक वारसा टिकवण्यासाठी सर्वच मंडळांनी, मंडळाच्या प्रमुखांनी मिरवणुकीत डीजे वापरास प्रतिबंध करावा. डीजे कल्चर भावी पिढीसाठी धोकादायक ठरत आहे. चुकीच्या गोष्टी बंद झाल्याच पाहिजेत. डीजे लहान मुलांसह वयोवृद्धांसाठी त्रासदायक ठरत आहे, अनेकांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागले आहे. डीजेपेक्षा सर्वच मंडळांनी पारंपारिक वाद्ये जी आपल्या महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ठेवा आहे, तो जपण्यासाठी, ती परंपरा पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. सकाळ माध्यमाच्या वतीने डीजे मुक्ती मोहिम समाजातील नव्या पिढीला दिशा देणारी ठरेल. चुकीच्या गोष्टींचे अनुकरण न होणे व त्याला प्रोत्साहन मिळू नये, यासाठी आमचा नेहमीच पुढाकार आहे.- प्रणिती शिंदे, खासदार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.