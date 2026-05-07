Solapur Zilla Parishad: सोलापूर जिल्हा परिषदेत गटनोंदणीला वेग; मोहिते-पाटील गटाचा नवा राजकीय समीकरण, चार पक्ष आणि तीन आघाड्या!

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत माळशिरसमधून विजयी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी केली आहे. गटनेतेपदी अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांची निवड झाली. उपगटनेते म्हणून गौतम माने यांची निवड झाली आहे. जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. या निवडीत गटनेत्याच्या शिफारशीला महत्त्व असल्याने गटनोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीत मोहिते-पाटील गटाच्या पाच सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी केली आहे. .जिल्हा परिषदेचा निकाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी आवश्यक आहे. माळशिरस तालुक्यात भाजपच्या विरोधात लढताना खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) ची आघाडी केली होती. .या आघाडीने ९ पैकी सात जागा जिंकल्या आहेत. या सात जागांमध्ये शिवसेनेचा एक, राष्ट्रवादीचा एक व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पाच सदस्य विजयी झाले. यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच सदस्यांनी गटनोंदणी केली आहे..आघाड्यांवर ठरेल सातवी जागाजिल्हा परिषदेच्या १० सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाणार आहे. संख्याबळ पाहता भाजपचे चार, शिवसेनेचा एक व राष्ट्रवादीचा एक सदस्य स्वीकृत सदस्य होऊ शकतो. सोलापूर विकास आघाडीच्या माध्यमातून आणखी एक सदस्य स्वीकृत करण्याची संधी आहे. आघाड्यांनी व राष्ट्रवादीने गणित जुळविल्यास सातव्या जागेची लॉटरी लागू शकते. .चार पक्ष आणि तीन आघाड्याजिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी केली आहे. त्यामध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या चार पक्षांचे चार गट नोंदविण्यात आले आहेत. याशिवाय आमदार नारायण पाटील यांच्या सदस्यांनी करमाळा तालुका विकास आघाडी, आमदार बाबासाहेब देशमुख यांच्या सदस्यांनी सांगोला तालुका विकास आघाडी, तसेच आमदार देशमुख, आमदार नारायण पाटील व भगीरथ भालके यांच्या सहा सदस्यांनी एकत्र येऊन सोलापूर विकास आघाडीचीही नोंदणी केली आहे. सध्या चार पक्षांचे चार गट व तीन आघाड्यांची नोंदणी झालेली आहे. गटनोंदणीसाठी शनिवारी (ता. ९) अंतिम मुदत आहे.