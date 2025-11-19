बाळानं उडता तीर अंगावर घेतलाय, ज्यांच्या तुकड्यावर जगलात त्यांनाच....; अजितदादांच्या शिलेदारांची राजन पाटलांना वॉर्निंग

Ajit Pawar: सोलापूर जिल्ह्यात मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायतीत भाजपच्या प्राजक्ता पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उज्ज्वला थिटे पाटील यांनी नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला होता. पण सूचकाची सही नसल्यानं त्यांचा अर्ज बाद ठरवण्यात आलाय. यामुळे बिनविरोधची परंपरा कायम राहिली. यानंतर माजी आमदार राजन पाटील यांच्यासह समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. यात राजन पाटील यांचे सुपुत्र बाळराजे पाटील यांनी जल्लोषावेळी थेट अजित पवार यांचं नाव घेत अजित पवार, सगळ्यांचा नाद करा, पण अनगरकरांचा नाही असं म्हटलं. यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनं थेट प्रत्युत्तर दिलंय..राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित म्हटलं की, गल्लीच्या राजकारणात रडीचा डाव खेळून जिंकलो जिंकलो असा माज करणाऱ्या लिंबूटिंबू बाळानं अजितदादांवर बरळणं म्हणजे इतभर लाकूड आणि हातभर ढलपी असं आहे. विजयाचा उन्माद करताना अनगरच्या बाळानं उडता तीर अंगावर घेतलाय. गर्विष्ठ माना झुकतील..राजन पाटलांच्या 50 वर्षांच्या साम्राज्याला आव्हान; कोण आहेत उज्ज्वला थिटे? बिनविरोधची परंपरा खंडीत .बाळराजेंना फक्त अजित पवार गटाच्याच नव्हे तर शरद पवार गटाच्या नेत्यांनीही सुनावलं. आमदार रोहित पवार म्हणाले की, राजन पाटील साहेब तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात. तुमचा आदरच करतो पण अजितदादांवर एकेरी भाषेत टीका करणारा चिरंजीवांचा व्हिडीओ पाहून वाईट वाटलं. एकत्रित राष्ट्रवादीत सत्तेत असतानासुद्धा तुम्ही अशी भाषा कधी विरोधकांना वापरली नाहीत असं रोहित पवार म्हणालेत..अमोल मिटकरी यांनी सडेतोड शब्दात राजन पाटील यांच्यासह त्यांच्या मुलांवर टीका केली. ते म्हणाले की, राजन पाटील आणि त्यांची दोन्ही वाया गेलेल्या मोकाट कार्ट्यांना सत्तेचा अतिमाज आलाय. ज्यांच्या तुकड्यावर जगलात त्यांच्याबद्दल मस्तीच्या भाषेला योग्य वेळी उत्तर देऊ. सध्या या औलादींच्या मस्तीच्या वागण्यानं मालकाला भिकारी बनवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.