Mangalwedha politics: मंगळवेढ्यात राष्ट्रवादीने 24 तासात जिल्हा परिषदचा उमेदवार बदलला; नाट्यमय घडामोडीमुळे चर्चा रंगल्या!

मंगळवेढा: जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी दामाजी नगर गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने 24 तासात उमेदवार बदलत खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांना या गटातून राष्ट्रवादीची उमेदवारी देण्यात आली..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला... राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून काल सुमैय्या तांबोळी यांनी दामाजी नगर जिल्हा परिषद गटातील ओबीसी जागेवर अर्ज दाखल केला. त्या घटनेला 24 तास होण्यापूर्वी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांनी या गटातून जिल्हा परिषद सदस्य साठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजी गर्जे यांनी पत्र देत सिद्धेश्वर अवताडे यांच्या उमेदवारीला समर्थन केले..या गटातून यापूर्वी दामाजीचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेतले तर सध्या या गटातील निवडणूक भाजपच्या रमेश भांजे तीर्थ आघाडीचे महावीर ठेंगील आणि राष्ट्रवादीचे सिद्धेश्वर आवताडे यांच्यात होणार आहे या गटात जवळपास 20 उमेदवारी आखाड्यात आहेत नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत सिद्धेश्वर अवताडे यांच्या मातोश्री सुनंदा अवताडे यातील क्षेत्र विकास आघाडी कडून नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. जिल्हा परिषद निवडणुकीत बहुतांश उमेदवार निश्चित करण्यात बबनराव अवताडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली जिल्हा परिषदेसाठी तालुक्यातून चार जागेसाठी 62 तर पंचायत समितीच्या आठ जागेसाठी 120 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. .सध्याच्या काळात उमेदवार निवडणुका या खर्चिक झाल्या असताना देखील बहुतांश पक्षांना त्या सर्व जागेवर उमेदवार मिळाले नाही मात्र ज्या ज्या जागेवर उमेदवारी मिळाले त्या ठिकाणी स्वबळावर लढण्याचा इशारा देत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. उद्या याबाबत छाननी होणार आहे छाननी कोणाचे अर्ज बाद होणार याकडे लक्ष लागले.दरम्यान या निवडणुकीसाठी काही राजकीय नेत्यांनी उमेदवाराची आर्थिक क्षमता तपासून उमेदवारीबद्दल मार्गदर्शन केले. भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांनी देखील निवडणूक लढवण्यासाठी भोसे आणि हुलजंती गटातून चाचपणी केली. .मात्र त्यांनी या आखाड्यापासून दूर राहणे पसंत केले. तर भोसे गटावर राष्ट्रवादीने दावा ठोकला परंतु स्वत रामेश्वर मासाळ यांनी अर्ज भरण्याचे टाळले. मागील निवडणुकीतील शीला शिवशरण या एकमेव परत जि.प.च्या आखाड्यात उतरले आहेत तर पंचायत समितीमध्ये माजी सभापती प्रदीप खांडेकर व पंचायत समिती सदस्य उज्वला मस्के हे पुन्हा या आखाड्यात जि प साठी उतरलेले. खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांनी दामाजीनगर जि.प. व लक्ष्मी दहिवडी पंचायत समितीसाठी अर्ज भरला. सूर्यकांत ठेंगील,रमेश भांजे सुरेश भाकरे,स्मिता म्हमाने हे दामाजीचे माजी संचालक तर बसवराज पाटील हे विद्यमान संचालक आखाड्यात उतरले आहेत विनायक यादव (मारापूर) लव्हाजी लेंडवे (आंधळगाव),मीनाक्षी सुर्यवंशी(मरवडे) हे सरपंच देखील या निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले..Organ Donation: अपर्णाच्या मरणोत्तर नेत्रदानाने दोघांना मिळाली नवी दृष्टी; आंब्रुळकरवाडीच्या सावंत कुटुंबीयांकडून समाजापुढे आदर्श!.निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांनी अखेरच्या दिवशी होणारे गर्दी लक्षात घेऊन उमेदवारासाठी माहिती कक्ष आणि अर्ज दाखल करण्यासाठी शिस्तबद्ध नियोजन केले. संत दामाजीनगर 20, हुलजंती 6, लक्ष्मी दहिवडी 17, भोसे 19 पंचायत समितीसाठी संत दामाजीनगर 7, बोराळे 12,हुलजंती 15, मरवडे 10,संत चोखामेळानगर 10, लक्ष्मी दहिवडी 26, भोसे 21,रड्डे 19, इतके अर्ज आखाड्यात राहिले आहेत.