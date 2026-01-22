सोलापूर

Mangalwedha politics: मंगळवेढ्यात राष्ट्रवादीने 24 तासात जिल्हा परिषदचा उमेदवार बदलला; नाट्यमय घडामोडीमुळे चर्चा रंगल्या!

Sudden Candidate change Creates Political Buzz: मंगळवेढ्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवार बदलामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ
NCP workers discussing sudden candidate change during Mangalwedha Zilla Parishad elections.

सकाळ डिजिटल टीम
मंगळवेढा: जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी दामाजी नगर गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने 24 तासात उमेदवार बदलत खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांना या गटातून राष्ट्रवादीची उमेदवारी देण्यात आली.

