सोलापूर

Solapur Politics: पालकमंत्री गोरे-आमदार कल्याशेट्टींमुळे मिळालेली मानेंची खुर्ची डळमळीत; दोन आमदार देशमुखांचा गुप्त करार?..

Political Equations Shift: विद्यमान सत्ताधारी संचालक मंडळात सभापतिपद मिळविण्याची अनेकांची सुप्त इच्छा आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच काही अटीवर दिलीप माने यांना संधी दिल्याने इतर संचालकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. यामुळे आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे असे काही ज्येष्ठ संचालकांना वाटत आहे.
Mane’s political chair shaky amid Gore-Kalyashetti influence and alleged Deshmukh secret pact in Solapur politics.
Mane’s political chair shaky amid Gore-Kalyashetti influence and alleged Deshmukh secret pact in Solapur politics.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: बाजार समितीत पुन्हा एकदा सत्ता समीकरणांचा खेळ रंगताना दिसतो आहे. पालकमंत्री गोरे व आमदार कल्याणशेट्टी यांच्या मदतीने सभापतिपदाची खुर्ची पटकावलेले माजी आमदार दिलीप माने यांचे स्थान आता डळमळीत होऊ लागल्याची चर्चा आहे. अविश्वासाच्या सावटाने बाजार समितीचे राजकारण तापले आहे. नाराज संचालकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
MLA
Jayakumar Gore
district
Maharashtra Politics
Guardian Minister
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com