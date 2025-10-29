Sharad Pawar:'शरद पवारांच्या बैठकीला भाजप कार्यकर्त्याची उपस्थिती'; पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप; खरटमलांना विचारला जाब

सोलापूर: राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीला स्वतः न जाता राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुधीर खरटमल यांनी भाजप कार्यकर्त्याला पाठविल्याचा आरोप पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. संतप्त झालेल्या जुन्या निष्ठावंत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी खरटमल यांच्या कार्यालयात धडक देऊन त्यांना जाब विचारला. .Collector Kumar Ashirwad: राज्यातील भाविकांची कुठलीही गैरसोय होऊ नये: जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद; पंढरपुरातील भक्तिसागर, वाळवंटाची पाहणी.शरद पवार यांनी मंगळवारी मुंबई येथे सोलापूर शहर व जिल्हा राष्ट्रवादीची बैठक बोलावली होती. शहरातून ज्येष्ठ नेते महेश गादेकर, भारत जाधव आणि ॲड. यू. एन. बेरिया उपस्थित होते. या बैठकीस खरटमल यांनी दांडी मारली. परंतु आपला प्रतिनिधी म्हणून भाजप कार्यकर्ता महेश गाडेकर याला पाठविले. त्यांच्या या वागण्याने राष्ट्रवादीचे निष्ठावंत पदाधिकारी व कार्यकर्ते चांगलेच भडकले..बुधवारी सायंकाळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी खरटमल यांना याचा जाब विचारला. त्यावर खरटमल यांनी उलट उत्तर दिले. महेश गाडेकर हा कुठल्या पक्षाचा आहे? याचे मला काही देणे घेणे नाही. तो माझा कार्यकर्ता आहे. पक्षाच्या प्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला जाता येत नसेल तर शहराध्यक्ष म्हणून काम का करत आहात? असा जाब विचारला..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात विश्वासू माणसे नाहीत, हे शहराध्यक्षांचे म्हणणे आमच्या सारख्या २२-२३ वर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा अपमान आहे. शरद पवार यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने बोलावलेल्या बैठकीला भाजपचा कार्यकर्ता बसणे, हे आमच्यासाठी आश्चर्याची बाब आहे.- प्रशांत बाबर, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस.Solapur News: महसूलकडे ६८ मिमी, स्कायमेटकडे ‘डॅश’; पंढरपूर तालुक्यातील भंडीशेगाव मंडलातील मंगळवारच्या पावसाची नोंद.महेश गाडेकर हा भाजपचा कार्यकर्ता नसून तो राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. विधानसभा निवडणुकीत महेश कोठे यांच्या प्रचारात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. महेश गादेकर शहराध्यक्ष असताना ते वॉर्ड अध्यक्ष होते. मी माझ्या कार्यालयीन कामानिमित्त बैठकीला जाऊ शकलो नाही. यामुळे मी स्वतः महेश गाडेकर यांना बैठकीस उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ते स्वतः बैठकीस उपस्थित होते.- सुधीर खरटमल, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.