सोलापूर
Solapur News:'दिलीप मानेंना सभापती पदावरून हटविण्याच्या हालचाली सुरू'; बाजार समिती सभापती निवडीला चार महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच विरोधकांची रणनीती
-प्रमिला चोरगी
सोलापूर : श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने यांचा पदावरून हटविण्याच्या हालचालींना अचानक वेग आला आहे. त्यांच्या निवडीला चार महिने पूर्ण होण्याआधीच विरोधकांकडून वेगवान राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संचालक मंडळाच्या बैठकांना गैरहजर राहिलेल्या संचालकांनी स्वतंत्र बैठका सुरू केल्या आहेत. दिलीप माने यांचे नेतृत्व अमान्य असल्याचा सुर आळवणे सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत वरिष्ठ नेत्यांमध्येही विचारविनिमय सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची चर्चा रंगू लागली आहे.