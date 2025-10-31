Wife Donates Kidney to Husband: 'माहेर अन् सासरच्यांचा विरोध झुगारून दिली पतीला किडनी'; पोंधवडी येथील रूपाली साळवेंनी वाचविला पती संजयचा जीव..

करमाळा : आपल्या नवऱ्याला वाचवण्यासाठी पत्नीने स्वतःची किडनी नवऱ्याला देण्याचा निर्णय घेतला. पोंधवडी (ता. करमाळा) येथील संजय साळवे (वय ३४) यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यामुळे पत्नी रूपाली हिने आई-वडिलांचा विरोध झुगारून पतीला किडनी देण्याचा निर्णय घेतला आणि पतीला जीवदान दिले आहे..Collector Kumar Ashirwad: महापूर, अतिवृष्टीच्या भरपाईसाठी हवे फार्मर आयडी: जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद; शेतकऱ्यांसाठी विशेष कॅम्प सुरू.पोंधवडी येथील संजय साळवे स्वतःचा टेंम्पो चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. त्यांचा तीन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे. ते आजारी पडले असल्याने त्यांचे किडनी निकामी झाल्याचे निदान डॉक्टरांनी केल्यानंतर ते करमाळा येथे येऊन डायलिसिस करू लागले..दरम्यानच्या काळात संजय साळवे यांची पत्नी रूपाली यांनी आपली चार लहान मुले दिराच्या घरी वर्षभर ठेवून अखेरपर्यंत प्रयत्न करून पतीला जीवनदान मिळवायचा निश्चय केला होता. पत्नी रूपाली यांनी स्वतःची किडनी पतीला देण्याचा निश्चय केला.परंतु यासाठी सासरच्यांनी व माहेरच्यांनी ‘तु असा वेड्यासारखा काहीही निर्णय घेऊ नकोस, तुझ्या लेकराबाळांचा विचार कर’ असे सांगितले. पण त्यांनी ठाम निश्चय घेऊन सर्वांचा विरोधाला झुगारून पतीला किडनी देण्याचा निर्णय घेतला. आज ते साळवे दांपत्य सुखरूप पुन्हा आपले जिवन जगत आहेत..यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश चिवटे, शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे मंगेश चिवटे यांची त्यांना मदत झाली. या किडनी प्रत्यारोपणासाठी २० लाख रुपये खर्च होता सर्व खर्च शिवसेनेच्या वतीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला..Sardar Vallabhbhai Patel: आजारातून उठताच विचारले होते हैदराबादचे काय झाले?; सरदार पटेल यांच्यामुळे मराठवाड्याला निजामाच्या जोखडातून मुक्ती.तुझा किडनी देण्याचाच निर्णय असेल तर तू आमच्यासाठी आजपासून मेली, आमचा व तुझा कायमचा संबंध संपला असे मला सासरच्यांनी व माहेरच्यांनी सांगितले होते. परंतु त्याकडे मी दुर्लक्ष करीत पतीची साथ मला जीवनात हवी आहे म्हणून किडनी देण्याचा निर्णय घेतला.- रूपाली संजय साळवे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.