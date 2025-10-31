सोलापूर

Wife Donates Kidney to Husband: 'माहेर अन् सासरच्यांचा विरोध झुगारून दिली पतीला किडनी'; पोंधवडी येथील रूपाली साळवेंनी वाचविला पती संजयचा जीव..

Wife kidney donation real life story in Maharashtra: सासरच्यांनी व माहेरच्यांनी ‘तु असा वेड्यासारखा काहीही निर्णय घेऊ नकोस, तुझ्या लेकराबाळांचा विचार कर’ असे सांगितले. पण त्यांनी ठाम निश्चय घेऊन सर्वांचा विरोधाला झुगारून पतीला किडनी देण्याचा निर्णय घेतला. आज ते साळवे दांपत्य सुखरूप पुन्हा आपले जिवन जगत आहेत.
Pondhawadi’s Rupali Salve, who donated her kidney to save husband Sanjay’s life despite opposition from both families

सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा : आपल्या नवऱ्याला वाचवण्यासाठी पत्नीने स्वतःची किडनी नवऱ्याला देण्याचा निर्णय घेतला. पोंधवडी (ता. करमाळा) येथील संजय साळवे (वय ३४) यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यामुळे पत्नी रूपाली हिने आई-वडिलांचा विरोध झुगारून पतीला किडनी देण्याचा निर्णय घेतला आणि पतीला जीवदान दिले आहे.

