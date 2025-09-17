सोलापूर

MP Pranitha Shinde: मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे काम तात्काळ सुरू करा: खासदार प्रणिता शिंदे; 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घेतली भेट'

Maharashtra irrigation projects and political updates: शासनाने प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याला पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. सध्या मंगळवेढा तालुक्यात 9368 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आले आहे तर 109 लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून दिली. उर्वरित लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी.
MP Pranita Shinde meets CM Devendra Fadnavis, demands immediate work on Mangalvedha Lift Irrigation Project.”

MP Pranita Shinde meets CM Devendra Fadnavis, demands immediate work on Mangalvedha Lift Irrigation Project.”

सकाळ वृत्तसेवा
- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे काम तात्काळ सुरू करावे. या मागणीसह अन्य मंगळवेढ्यातील अन्य प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या मागणीची निवेदन खा. प्रणिती शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात भेटून दिले.

