MP Pranitha Shinde: मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे काम तात्काळ सुरू करा: खासदार प्रणिता शिंदे; 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घेतली भेट'

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे काम तात्काळ सुरू करावे. या मागणीसह अन्य मंगळवेढ्यातील अन्य प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या मागणीची निवेदन खा. प्रणिती शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात भेटून दिले..यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आ.अभिजीत पाटील,प्रदेश सचिव अँड रविकिरण कोळेकर,काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष सातलिंग शटगार,सोलापूर काँग्रेस शहराध्यक्ष चेतन नरोटे,किरणराज घाडगे मंगळवेढा तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे,अशोक चेळेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन होऊन एक वर्ष झाले. या योजनेच्या कामासाठी निधीची उपलब्धता करून तात्काळ सुरू करण्यात यावे.प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या बांधकामाची बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी सक्ती करण्यात येत आहे. .शासनाने प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याला पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. सध्या मंगळवेढा तालुक्यात 9368 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आले आहे तर 109 लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून दिली. उर्वरित लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी. संततधार पावसामुळे तालुक्यातील शेतकय्राच्या खरीप पिकाचे (बाजरी,तूर, मका,कांदा,उडीद,सूर्यफूल) व फळबागांचे (डाळीब) नुकसान झाले. त्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी 65 मिलिमीटर पावसाची अट शिथिल करण्यात यावी. .मंगळवेढ्यातील महात्मा बसवेश्वर यांच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. उपेक्षित संत चोखोबा स्मारकास मंजूरी मिळावी.सहा वर्षांपूर्वीच्या छावणी चालकाची थकीत देयके अदा करण्यात यावीत, प्रत्येक अधिवेशनात देयकाबाबत चर्चा होते मात्र प्रत्यक्षात देयके अदा झाली नाहीत. छावणीचालक आर्थिक संकटात असल्यामुळे तात्काळ त्यांना देयके अदा करावेत.शिरनांदगी तलावात म्हैसाळचे पाणी सोडण्यासाठी म्हैसाळ वितरिकेपासून थेट तलावात पाईपलाईनच्या कामास मंजुरी मिळावी. या मागण्यांचा यामध्ये समावेश होता..गेल्या चार दिवसात खा.प्रणिती शिंदे यांनी केलेल्या गावभेट दौऱ्यात पीक नुकसान व घरकुल बांधकामाचा विषय अधिक चर्चेत होता त्यामुळे तालुक्यातल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्याला भेटून निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासदार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत तालुक्याच्या प्रश्नाचे निवेदन दिले.प्रशांत साळे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस.