मंगळवेढा : ईव्हीएम, व्होटचोरी त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकांना कमजोर करून भाजप सत्तेवर येत आहे. त्यासाठी लोकांमधूनच क्रांती होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकारांशी बोलताना केले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...नगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय आघाडीच्या उमेदवार सुनंदा आवताडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्या नगरपालिकेत आल्या होत्या. अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या..त्या म्हणाल्या, महिला या संवेदनशीलपणे काम करतात. दोन्हीकडील महिलांच्या कुटुंबांनी लोकांमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे ही लढाई भाजप विरुद्ध असल्याने लोक आमच्या सोबत राहतील. सध्या शेतकरी चिडला आहे. सत्ताधारी पक्ष चाचपडत आहे. अगोदर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेणे आवश्यक होते, मात्र नगरपालिका निवडणूक अगोदर घेण्याचा घाट घातला आहे. राज्यातील सरकार ट्रिपल इंजिन असले तरी त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे. काही ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी एकत्र येऊन भाजप विरोधात लढत आहेत, आम्ही काही ठिकाणी स्वबळावर लढत आहोत तर काही ठिकाणी आघाडी करून लढत आहोत. सध्या भाजपचा त्रस्त कार्यकर्ता देखील आमच्या संपर्कात आहे..यावेळी रा.काँ. शरदचंद्र पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख, ज्येष्ठ नेते बबनराव आवताडे, राज्य सचिव ॲड. रविकिरण कोळेकर, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे, तालुकाध्यक्ष पांडुरंग चौगुले आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...पंढरपूरप्रमाणे मंगळवेढ्यातही तोच पॅटर्नपंढरपूर नगरपालिकेसाठी काँग्रेसने आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, त्याचप्रमाणे मंगळवेढा नगरपालिकेसाठी काँग्रेसच्या उमेदवाराने आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसने पंढरपूरचा पॅटर्न मंगळवेढ्यातही राबविल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.