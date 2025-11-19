सोलापूर

MP Praniti Shinde: लोकांमध्ये भाजप विरोधात क्रांती आवश्‍यक : खासदार प्रणिती शिंदे; शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून भाजप सत्तेवर

misuse of government machinery: अगोदर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेणे आवश्यक होते, मात्र नगरपालिका निवडणूक अगोदर घेण्याचा घाट घातला आहे. राज्यातील सरकार ट्रिपल इंजिन असले तरी त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे. काही ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी एकत्र येऊन भाजप विरोधात लढत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : ईव्हीएम, व्होटचोरी त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधकांना कमजोर करून भाजप सत्तेवर येत आहे. त्यासाठी लोकांमधूनच क्रांती होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकारांशी बोलताना केले.

