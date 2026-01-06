Sujat Ambedkar: खासदार प्रणिती शिंदे भाजपसाठी काम करतात: वंचित युवा नेते सुजात आंबेडकरांचा आरोप; ऑक्टोबरमध्ये 'त्या'भाजपमध्येच जाणार होत्या!

सोलापूर: खासदार प्रणिती शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात ‘डील’ असून त्या भाजपचेच काम करत आहेत, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीची युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सोलापुरात वंचित बहुजन आघाडीने २२ उमेदवार रिंगणात उतरविले असून, त्याच्या प्रचार सभेचा प्रारंभ करण्यासाठी सोलापुरात आले असता या सभेत ते बोलत होते. बुधवार पेठेतील जुन्या बसडेपो परिसरात झालेल्या सभेत सुजात आंबेडकर म्हणाले की, आपल्या विरोधात कोण आहे तर भाजप. दुसऱ्या बाजूलाही काँग्रेस नाही तर भाजपच आहे..कारण प्रणिती शिंदे या भाजपसाठीच काम करत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये त्या भाजपमध्येच जाणार होत्या. मात्र फडणवीस आणि प्रणिती शिंदे यांच्यात डिल झाली असून त्यांनी सांगितले की महत्त्वाच्या निवडणुका आल्या आहेत. तुम्ही तोपर्यंत काँग्रेसमध्येच राहा आणि भाजपचे उमेदवार निवडून आणा अशी डिल झाली आहे..यामुळे भाजप- काँग्रेस आपल्यासाठी सारखेच आहे. दोघांचे उद्योग एकच आहेत. यांचे लग्नसमारंभ, नातेगोते सर्व एक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नातीच्या लग्नात देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून असलेल्या उपस्थितीबद्दलही आक्षेप घेतला..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!. यावेळी निवडणूक प्रभारी सोमनाथ साळुंखे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. नितीन ढेपे, शहराध्यक्ष प्रशांत गोणेवार, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर मडिखांबे, रवी गायकवाड महेश जाधव, आतिश बनसोडे, विक्रांत गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी व सर्व उमेदवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.