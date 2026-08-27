Prashant Paricharak: पंढरपूरच्या प्रशांत परिचारक यांचे भाजपात वजन वाढले

पंढरपूर: पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांना पहिल्यांदाच भारतीय जनता पार्टीच्या सोलापूर जिल्हा कोअर कमिटीमध्ये स्थान मिळाले आहे. आगामी 2029 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परिचारिकांची निवड करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यामुळे त्यांचे भाजपमध्ये राजकीय वजन वाढल्याचा दावा परिचारक समर्थकांनी केला आहे. .पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारामध्ये प्रशांत परिचारकांचे स्थान मोठे आहे. ते अनेक सहकारी संस्थांची जबाबदारी पार पडतात. मागील विधानसभा, आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रशांत परिचारक भाजपाकडून इच्छुक होते. मात्र पक्षाने त्यांना संधी दिली नाही. त्यामुळे परिचारक हे काहीसे पक्षात नाराज असल्याचे चित्र होते..Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल.दरम्यान अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर दौऱ्यावर आले असताना प्रशांत परिचारकांना योग्य वेळी योग्य संधी दिली जाईल असे सूचक विधान केले होते. अवघ्या महिन्याभरातच प्रशांत परिचारक यांची सोलापूर जिल्हा भाजपा कोर कमिटी मध्ये निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..आगामी 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिचारकांच्या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीची सध्या सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..Nepal Flood Update : नेपाळच्या पुरात महाराष्ट्रातील पर्यटक अडकले, राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू, 4 जण सुरक्षित; मंत्री शंभूराज देसाईंनी दिली महत्त्वाची अपडेट.नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीमध्ये परिचारक यांनी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या विजयासाठी मोठी ताकद पणाला लावली होती. पंढरपूर मंगळवेढ्यातून परिचारकांनी भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत त्यांना मोठे मताधिक्य मिळवून दिले होते. त्याचे बक्षीस म्हणून पक्षाने त्यांना कोर कमिटीत काम करण्याची संधी दिली आहे..त्यांच्यासोबतच मंगळवेढ्याचे आमदार समाधान आवताडे, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, आमदार सुभाष देशमुख यांचाही कमिटी मध्ये समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.