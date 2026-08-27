सोलापूर

Prashant Paricharak: पंढरपूरच्या प्रशांत परिचारक यांचे भाजपात वजन वाढले

Prashant Paricharak Gets Place in Solapur BJP Core Committee: पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांचा पहिल्यांदाच सोलापूर जिल्हा भाजप कोअर कमिटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
Prashant Paricharak

Prashant Paricharak

esakal

- भारत नागणे
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पंढरपूर: पंढरपूरचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांना पहिल्यांदाच भारतीय जनता पार्टीच्या सोलापूर जिल्हा कोअर कमिटीमध्ये स्थान मिळाले आहे. आगामी 2029 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परिचारिकांची निवड करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यामुळे त्यांचे भाजपमध्ये राजकीय वजन वाढल्याचा दावा परिचारक समर्थकांनी केला आहे.

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