Solapur News:'वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा ठेका देताना दबाव':साेलापूर तत्कालीन आरोग्याधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

-प्रमिला चोरगीसोलापूर : जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनासाठी दीड वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या एस. एस. सर्व्हिसेस कंपनीच्या विरोधात आलेल्या तक्रारीवरून शासनाने अहवाल मागविला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच महापालिकेत बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. मंजिरी कुलकर्णी यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी निविदाधारकांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यापासून ते पात्र निविदाधारकाला कामाचा आदेश देण्यापर्यंतची कार्यवाही आपण केली आहे. अत्यंत दबावाच्या वातावरणात ही प्रक्रिया केल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले. तत्कालीन आरोग्याधिकाऱ्यांच्या या वक्तव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. कोणाच्या दबावापोटी एस. एस. सर्व्हिसेसला हा ठेका दिला? यामध्ये राजकीय नेते, अधिकारी आहे की आणखी कोण सहभागी आहे? अशी चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.महापालिकेने जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनासाठी नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून रॉयल्टी भरण्यावरून वाद सुरू आहे. अधिकाऱ्यांकडून मक्तेदाराला पाठीशी घालण्यात येत असल्याने महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.सध्या शहरातील जैव वैद्यकीय कचरा संकलनाचा मक्ता एस. एस. सर्व्हिसेस या कंपनीकडे आहे. या मक्तेदाराच्या नियमबाह्य कामाच्या तक्रारी शासन दरबारी गेल्या आहेत. शासनाने यासंबंधी अहवाल मागविला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपायुक्त आशिष लोकरे, आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने, वैद्यकीय अधिकारी मंजिरी कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. डॉ. मंजिरी कुलकर्णी या प्रभारी आरोग्याधिकारी असताना हा मक्ता देण्यात आला होता. या बैठकीत पूर्वीच्या बायोक्लीन इंडिया प्रा. लि.चा संपलेला करार, नव्याने काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया, एस. एस. सर्व्हिसेसने केलेल्या नियमबाह्य कामांची माहिती देण्यात आली. ही निविदा प्रक्रिया तत्कालीन आयुक्तांच्या सक्षम मान्यतेने माझ्याकडून अत्यंत दबावाच्या वातावरणात विहित पद्धतीने तसेच संपूर्ण पारदर्शकपणे राबविण्यात आल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी बैठकीत सांगितले. बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आहे. डॉ. कुलकर्णी यांच्या या वक्तव्यामुळे ठेका देताना कोणाचा दबाव होता. दबावाखाली राबविलेली प्रक्रिया पारदर्शी कशी असू शकते? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.२३ ऑक्टोबरला बैठक झाल्याचा ६ लाच प्रस्तावमहापालिकेत झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्त प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडून आयुक्तांकडे ६ ऑक्टोबर रोजी ई-ऑफिसद्वारे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावामध्ये सुरवातीलाच २३ ऑक्टोबरला बैठक झाल्याचे हे इतिवृत्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांची डिजिटल स्वाक्षरीदेखील केली आहे. या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेचा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.१७ ऑक्टोबरला होणार निर्णयमहापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान कोणी केले? याचा निर्णय १७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. जुना ठेकेदार बायोक्लीन इंडिया प्रा. लि. व सध्याचा ठेकेदार एस. एस. सर्व्हिसेस या दोन्ही मक्तेदारांच्या संबंधित प्रतिनिधींना आयुक्तांसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी १७ ऑक्टोबर रोजी बोलाविण्यात आली आहे. त्यावेळी महापालिकेचे नुकसान ठेकेदारांनी केले की ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाले? हे स्पष्ट होणार आहे.