Gharkul Scheme: 'घरकुल योजना, शासनाच्या आश्वासनपुर्ती ऐवजी उद्दिष्टपुर्तीसाठी तगादा'; मंगळवेढा तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी वेठीस

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : शासनाने ग्रामीण भागातील लोकांना निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने घरकुल योजनेची घोषणा केली. मात्र त्यांनी केलेल्या अनेक घोषणांची पूर्ती झाली नसल्यामुळे लाभार्थ्यांचा उपलब्ध करण्यासाठी कल दिसत नाही. मात्र योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे त्यामुळे हे कर्मचारी अधिकच मेटाकुटीला आले. तालुक्यात घरकुलाचा दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने दिले आश्वासनाची पूर्ती करण्याच्या आधी आवश्यकता आहे तरच ग्रामीण भागातील लोकांना निवारा उपलब्ध होऊ शकेल..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तोंडावर शासनाने ग्रामीण भागातील लोकांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या,प्रमाणात मंजुरी दिली. त्यामध्ये उद्दिष्टपुर्तीसाठी शासनाने महसूल व ग्रामविकास या दोन खात्याचा योग्य समन्वय साधला नाही.अनेक नागरिकाकडे घरासाठी जागा नसल्यामुळे बक्षीसपत्राची अनेक प्रकरणे पंचायत समितीने महसूलकडे पाठवली त्यामध्ये काही प्रकरणाला मंडल अधिकाऱ्यांची चौकशी लावली.ते लाभार्थ्याला त्रास देत आहेत ही प्रकरणे अद्याप महसूल स्तरावर प्रलंबित आहेत. तर बेघर लाभार्थ्यांना गायरानातील जागा अजून उपलब्ध केलेल्या नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर घरकुल लाभार्थ्याला पाच ब्रास सरसकट मोफत वाळूची घोषणा केली. मात्र त्या गोष्टीची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्यामुळे घरकूल अनुदानातील निम्मे अनुदान हे वाळूवरच खर्चावे लागत आहे त्यामुळे राहिलेल्या अनुदानात घराचे काम पूर्ण होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी बांधकामाकडे पाठ फिरवली..उलट बांधलेल्या घरकुलाचा हप्ता सोडण्यासाठी ग्रामीण शाखा अभियंता व ग्रामसेवकाच्या सहयावर दुसरा व तिसरा हप्ता मिळणे आवश्यक असताना सरपंचाच्या सहीची आवश्यकता केली. वास्तविक पाहता काही सरपंचाकडून राजकीय दृष्टिकोनातून अडवणूक केली जात असल्यामुळे घरकुलाचे काम रखडू लागले. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याला एकसारखा नियम असावा अशी देखील भूमिका या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.अशा परिस्थितीत वाढीव पन्नास हजाराच्या अनुदानाची घोषणा केली मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही उलट त्यामधील 15 हजाराचे अनुदान हे सोलरसाठी ठरवले तेवढ्या रकमेत सोलरचे काम पूर्ण होत नाही. .याच योजनेमध्ये शौचालयाला 12 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची देखील घोषणा केली प्रत्यक्षात 2012- 13 नंतर शौचालयाच्या संदर्भात नवीन विभक्त व नवीन कुटुंबाला कुटुंबाचा बेसलाईन सर्वेच केला नसल्यामुळे या घरकुल लाभार्थ्याला बारा हजार रुपये कोठून देणार हाही प्रश्न अनुत्तेत आहे मात्र सरकारने केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मात्र सातत्याने अधिकाऱ्याला तगादा लावला जात आहे. प्रशासकी स्तरावर कर्मचाऱ्यांचे अनेक पदे रिक्त आहेत एका गावच्या ग्रामसेवकावर अनेक गावाचा पदभार आहे. तर काही ग्रामसेवक प्रशिक्षणाला गेले आहेत अशा परिस्थितीत उद्दिष्ट कृतीसाठी शासनाने पाणीपुरवठा कर्मचारी स्वच्छता कर्मचारी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रामरोजगार सेवक यांच्या माध्यमातून गृह भेटी लावल्या जात आहेत. .परंतु ग्रामीण भागातील लोकांना शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होत नसल्यामुळे काही लाभार्थ्याने घरकुलाची अनुदान सरकारला परत पाठवले तर काहींनी पहिला हप्ता घेऊन थांबून वाळू मिळेल या आशेवर बांधकाम थांबवले आहे अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांच्या बैठकावर बैठका उद्दिष्टपूर्तीसाठी होत आहेत मात्र या योजनेत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या पुर्तीऐवजी बांधकाम पूर्तीसाठी तगादा लाभार्थ्याला लावला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यातून संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे, एकूणच मंगळवेढ्यात घरकुलाचे बांधकाम म्हणजे कर्ज काढून सण केल्यासारखे आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.ग्रामीण भागात घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार शहरी भागामध्ये जेवढे अनुदान देते तेवढेच अनुदान ग्रामीण भागातील लोकांना दिल्यास गोरगरीबाचे घरकुल बांधकाम पूर्ण होईल शिवाय त्यांना निवारण उपलब्ध होऊ शकेल.संदीप सूर्यवंशी, रहिवाशी मरवडे.मंगळवेढा तालुक्यात 9437 प्रास्तावित असून त्यापैकी 9368 घरकुलाना मंजुरी देण्यात आली पहिले हप्त्याचे काम 87.11 % झाले तर दुसऱ्या हप्त्याचे काम फक्त 18.97 टक्के झाले.यावरून काम स्थिती लक्षात येते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.