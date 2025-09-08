Tragic scene at Maratha Wasti Chowk, Solapur: Child dies after rickshaw hits during procession."

सोलापूर

Solapur Accident: 'साेलापूरमध्ये मिरवणुकीदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू'; तीनचाकी माल वाहतूक रिक्षाची धडक, मराठा वस्ती चौकात अपघात

Heartbreaking Incident in Solapur: दुपारी बाराच्या सुमारास गल्लीतून गणपतीची मिरवणूक जात असल्याचा आवाज कानी पडला आणि तो घराजवळील चिमुकल्या मित्रांसोबत घराबाहेर पडला. रस्ता ओलांडताना पाण्याचे जार घेऊन निघालेल्या तीन चाकी रिक्षाने यशला जोरात धडक दिली. अपघातानंतर त्याला रिक्षाने फरफटत नेले.
सोलापूर : गल्लीतील चिमुकल्या मित्रांसमवेत गणपतीची विसर्जन मिरवणूक पाहायला घराबाहेर पडलेल्या चिमुकल्याचा भरधाव तीनचाकी माल वाहतूक रिक्षाच्या धडकेत (एमएच १३, सीटी ९०९७) जागेवरच मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. ६) दुपारी १२ च्या सुमारास मराठा वस्ती चौकात घडली. यश अजय कदम (वय ६, रा. मराठा वस्ती, भवानी पेठ) असे मृत चिमुकल्याचे नाव आहे.

