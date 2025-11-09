Solapur News:'साेलापुरात धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिकात्मक प्रतिमेस जोडे'; विरोधकांच्या आंदोलनानंतर समर्थकांकडून मुंडेंच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक

सोलापूर: मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कटामागे माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचा हात असल्याचे सांगितले जात असल्याने, सोलापुरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने शुक्रवारी मुंडे यांच्या प्रतिकात्मक प्रतिमेस जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुंडे समर्थकांनी त्यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक केला..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्यांच्या मागे धनंजय मुंडे असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शुक्रवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकल मराठा समाजाच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिमेस जोडे मारले व मुंडेंच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. .जर जरांगे यांच्या केसाला धक्का लागला, तर त्याचे परिणाम राज्याला पाहावे लागतील, असा इशारा यावेळी सकल मराठा समाजाच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी माऊली पवार, महेश पवार, सुनील शेळके, दिनेश डोंगरे, सचिन गुंड, विजय पोखरकर, महादेव गवळी, अरविंद गवळी यांच्यासह सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...\rतर शनिवारी धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक घालताना सनी देवकते विकास हिरेमठ, रामू स्वामी, धनू हिरेमठ, सनी देवकते, प्रज्वल काळे, शंकर विटे, जयवंत वायरकर, ओंकार कोळी, रोहन तडकसे, प्रथमेश देवकते, तुषार माने आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.