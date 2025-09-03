सोलापूर

Skating Competition:'जकार्तातील स्केटिंग स्पर्धेत उपळाईच्या शौर्यचे सुवर्ण यश'; आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावले पहिले स्थान

Proud Moment for India: केवळ सात वर्षांचा असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुवर्णपदक मिळवणे, हे त्याच्या अद्वितीय क्रीडा कौशल्याचे द्योतक आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल उपळाई बुद्रूक गावातील नकाते परिवार, ग्रामस्थ तसेच अनेक प्रशासकीय अधिकारी आणि मान्यवरांनी शौर्यचे अभिनंदन केले.
“Golden moment: Shaurya from Uplai wins gold medal at Jakarta international skating competition.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उपळाई बुद्रूक : भारताची मान उंचावणारी ऐतिहासिक कामगिरी उपळाई बुद्रूक (ता. माढा) येथील सात वर्षीय शौर्य शिवप्रसाद नकाते याने करून दाखवली आहे. जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या व्ही ३ इंटरनॅशनल इनलाइन स्केट कॉम्पिटिशन २०१५ मध्ये १०० मीटर स्केटिंग शर्यतीत (वयोगट ६ ते ८) त्याने प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले आहे.

