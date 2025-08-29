माेठी बातमी! 'सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी काढणार मोर्चा'; सोलापूरमधील बैठकीत निर्णय, हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनाला धडक

सोलापूर: ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, यासाठी विधान भवनावर मोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय कै. शांताबाई मुद्धेबिहाळ सार्वजनिक वाचनालय, मंत्री चंडक नगर, सोलापूर येथे झालेल्या सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. .Ahilyanagar Flood News : 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २२३ गावांना पुराचा धोका'; जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सज्ज, धरणांमधून विसर्ग सुरू.प्रारंभी मल्लिनाथ पाटील यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी धनंजय पवार यांच्या हस्ते डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी छत्रपती संभाजी नगर विभागीय उपाध्यक्ष विद्यासागर हणमंते होते. बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे केंद्रीय अध्यक्ष सदाशिव बेडगे, सूर्यकांत जाधव उपस्थित होते. यावेळी राज्य शासनाचा उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता पुरस्कार धनंजय पवार व उत्कृष्ट ग्रंथालय कर्मचारी पुरस्कार सूर्यकांत जाधव यांना मिळाल्याबद्दल सदाशिव बेडगे यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विद्यासागर हणमंते, लातूर जिल्हा सचिव संतोष करमले, बाहुबली वाचनालयाचे सचिव पी. सी. भांबरे, सिद्राम मुद्देबिहाळ, सिद्धाराम हालकुडे, नरसिंह मिसालोलू, अरिहंत रत्नपारखे आदी उपस्थित होते. नरसिंह मिसालोलू यांनी आभार मानले..अत्यल्प वेतनग्रंथालय कायदा होऊन ५८ वर्षे झाली, पण ग्रंथालय कर्मचारी हा किमान वेतनापासून वंचित राहिला आहे. आज महाराष्ट्रात ११ हजार १५० ग्रंथालयांत २० हजार ३२१ कर्मचारी काम करीत आहेत. ग्रंथालयाचे अ, ब, क, ड असे चार वर्ग असून, ड वर्गात काम करणाऱ्या ग्रंथपालास दरमहा २२२३ रुपये वेतन व जिल्हा अ वर्ग ग्रंथपालास १६ हजार ८०० रुपये वेतन मिळते. शासन नियमानुसार ‘ड’ वर्गाचा ग्रंथपाल तीन तास काम करतो. जिल्हा ‘अ’ वर्ग ग्रंथपाल सहा तास काम करतो..Solapur News: 'वंदे भारत एक्स्प्रेस आजपासून २० डब्यांची'; गणेशभक्तांना परतीच्या प्रवासात दिलासा, आजची गाडी फुल्ल.सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन मिळाले पाहिजे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची उपजीविका भागविण्यासाठी किमान वेतन मिळावे, अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.- सदाशिव बेडगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.