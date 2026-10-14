सोलापूर

Pune Teachers Constituency Election : पुणे शिक्षक मतदारसंघात नवा ट्विस्ट; शिंदेसेना अलिप्त, फायदा कोणाला? रोंगे, सानप की सावंत?

Pune Teachers Constituency election latest news : पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिंदेसेनेने अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डॉ. बी. पी. रोंगे, दत्तात्रय सावंत आणि बंडखोर सानप यांच्या मतांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Eknath Shinde Sena stand on Pune Teachers Constituency election

Eknath Shinde Sena stand on Pune Teachers Constituency election

esakal

भारत नागणे
Updated on

पंढरपूर : पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे गट) या निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला (Dr. B. P. Ronge Pune Teachers Constituency election) आहे. या निर्णयाचा फायदा अपक्ष उमेदवार डॉ. बी. पी. रोंगे, बंडखोर सानप यांना मिळणार की राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांना होणार, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

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