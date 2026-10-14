Pune Teachers Constituency Election : पुणे शिक्षक मतदारसंघात नवा ट्विस्ट; शिंदेसेना अलिप्त, फायदा कोणाला? रोंगे, सानप की सावंत?

पंढरपूर : पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे गट) या निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला (Dr. B. P. Ronge Pune Teachers Constituency election) आहे. या निर्णयाचा फायदा अपक्ष उमेदवार डॉ. बी. पी. रोंगे, बंडखोर सानप यांना मिळणार की राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांना होणार, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..पुणे शिक्षक मतदारसंघात शिंदे यांचे निकटवर्तीय मंगेश चिवटे हे इच्छुक होते. त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखलही केला होता. परंतु, ऐनवेळी भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्याने पेच निर्माण झाला. अखेर मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यावरून शिंदेसेना नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यातच आता एकनाथ शिंदे सेनेने या निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघात शिंदे सेनेचे सुमारे दहा हजार शिक्षक मतदार असल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे एकनाथ शिक्षक सेना कोणाला पाठिंबा देणार, याविषयी अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत..पंढरपूरच्या स्वेरीचे संस्थापक डॉ. बी. पी. रोंगे यांनी या निवडणुकीसाठी सुरुवातीपासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मागील दोन वर्षांपासून 'शाळा टू शाळा व शिक्षक टू शिक्षक' असा संवाद साधून त्यांनी संपर्क वाढवला आहे. रोंगे यांनी भाजपकडे उमेदवारीची मागणी केली होती, परंतु भाजपने गावडे यांना उमेदवारी दिली..Kognoli Toll Plaza Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळं पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक वळवणार; प्रवाशांसाठी दिले 'हे' नवे पर्यायी मार्ग, कोगनोळी टोलनाक्यावर काय घडतंय?.दुसरीकडे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी यावेळी रासपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करून नवा राजकीय डाव टाकला आहे. सावंत यांची ही राजकीय खेळी किती यशस्वी होते, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे..महाविकास आघाडीचे उमेदवार तथा विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांनीही मोर्चेबांधणी केली आहे. परंतु, भाजपने काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या भाची डॉ. स्मिता जाधव यांना पदवीधरची उमेदवारी देऊन आसगावकर यांच्यासमोर राजकीय गतिरोधक निर्माण केला आहे. स्मिता जाधव यांच्या उमेदवारीमुळे आसगावकरांसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत..Ladki Bahin Yojana Payment Update : ...तर खात्यात जमा होणार एकत्र 3000 रुपये? लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या अपडेटने वाढवली उत्सुकता, नवरात्रीत लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार?.दुसरीकडे महाविकास आघाडीने हर्षदा देशमुख यांना उमेदवारी देऊन जाधव यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. हर्षदा देशमुख यांचा सोलापूर, पुणे, सातारा या भागात चांगला जनसंपर्क असून त्याचा त्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही मतदारसंघांमध्ये जोरदार रस्सीखेच असून यामध्ये कोण बाजी मारणार, याकडेच आता शिक्षक व पदवीधरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.