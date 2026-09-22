सोलापूर

Pune Teachers Constituency : शिक्षक मतदार संघात सोलापूरचाच दबदबा; भाजपमध्ये सावंत Vs रोंगे रस्सीखेच, तर महाविकास आघाडीत विद्यमान आमदार आसगावकरांबाबत संभ्रम

Dattatray Sawant and BP Ronge in BJP Ticket Discussion : माजी आमदार दत्तात्रय सावंत आणि डॉ. बी. पी. रोंगे यांच्या भाजप उमेदवारीवरील चर्चेसोबत विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांच्या उमेदवारीकडेही लक्ष आहे.
Pune Teachers Constituency

Pune Teachers Constituency

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक जाहीर होताच सोलापूर जिल्हा पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वाधिक मतदार सोलापूर जिल्ह्यात आणि भाजपमधील दोन्ही प्रमुख इच्छुकही सोलापूरचेच असल्याने ही निवडणूक सोलापूरमध्येच फिरणार हे स्पष्ट झाले आहे.

या निवडणुकीत प्रथमच भारतीय जनता पक्षाकडून इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. माजी आमदार दत्तात्रय सावंत आणि डॉ. बी.पी. रोंगे या दोघांमध्ये भाजपची उमेदवारी मिळवण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे.

आतापर्यंत अपक्ष लढणारे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी यावेळी प्रथमच पक्षाकडून, विशेषतः भाजपकडून लढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडे डॉ. बी.पी. रोंगे हे देखील अनेक महिन्यांपासून भाजपकडून उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावून आहेत. दोन्ही उमेदवार सोलापूर जिल्ह्यातील असल्याने भाजप श्रेष्ठी कुणाला पसंती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांनी देखील पुन्हा दंड थोपटले आहेत. ते पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक आहेत.

Pune Teachers Constituency
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मात्र आमदार आसगावकर यांच्या मागील कामकाजाबाबत शिक्षक मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचे चित्र आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी न लागल्याने शिक्षक वर्गात त्यांच्याबद्दल असंतोष आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी पुन्हा आसगावकर यांनाच उमेदवारी देणार की शिक्षकांची नाराजी लक्षात घेऊन नव्या दमाचा, नव्या चेहऱ्याला संधी देणार, याकडेही संपूर्ण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

सोलापूरमध्ये सर्वाधिक 13480 मतदार, म्हणून सोलापूर निर्णायक

या निवडणुकीत सोलापूर जिल्हा निर्णायक ठरण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मतदार संख्या. पुणे विभागात सर्वाधिक शिक्षक मतदार सोलापूर जिल्ह्यात आहेत.एकूण 52,490 मतदारांपैकी एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात 26% मतदार आहेत. जो उमेदवार सोलापूर जिल्ह्यात आघाडी घेईल, तोच विधान परिषदेवर जाणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

Pune Teachers Constituency
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जिल्हानिहाय मतदार संख्या

- सोलापूर - 13480 (सर्वाधिक)

- पुणे - 12276

- कोल्हापूर - 10399

- सातारा - 9080

- सांगली - 7255

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