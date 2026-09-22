कोल्हापूर

Prayag Bridge Traffic : प्रयाग पुलावर ‘कोंडी’ नित्याचीच रुंदीकरणाची गरज; रोज २५ गावांतील वाहनधारकांची वर्दळ

3,000 to 4,000 Vehicles Cross the Bridge Every Day : प्रयाग चिखली-वरणगे पाडळीला जोडणाऱ्या पंचगंगा नदीवरील प्रयाग पुलावर दररोज ३ ते ४ हजार वाहनांची वर्दळ असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे.
Prayag Bridge Traffic

Prayag Bridge Traffic

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रयाग चिखली : प्रयाग चिखली-वरणगे पाडळीला जोडणारा आणि कोल्हापूर शहराकडे जाणारा पंचगंगा नदी संगमावरील प्रमुख प्रयाग पूल अरुंद आहे. या पुलावरून रोज वाहनधारकांची वर्दळ असते. वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघाताची शक्यता लक्षात घेता या पुलाचे तातडीने रुंदीकरण करावे, अशी मागणी प्रयाग चिखली, वरणगे-पाडळी येथील ग्रामस्थांकडून होत आहे.

तीस वर्षांपूर्वी हा पूल माजी आमदार दिग्विजय खानविलकर यांनी मंजूर केला. वरणगे-पाडळी गावाला जोडणारा पूल कळे, काटेभोगाव, कोकणातील राजापूर येथील नागरिकांना कोल्हापूरला जाण्यासाठी जवळचा रस्ता म्हणून या रस्ताचा वापर होऊ लागला. आज रोज अंदाजे तीन ते चार हजार छोटी-मोठी वाहने या पुलावरून प्रवास करतात. बालिंगा पुलावरून वाहतूक बंद झाल्यास या पुलावरून वाहतूक केली जाते.

Prayag Bridge Traffic
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​हा रस्ता कोल्हापूर शहराला जोडणारा प्रमुख मार्ग आहे. या मार्गावरून विद्यार्थी, ऊस वाहतूक करणारी मोठी वाहने आणि नागरिकांची ये-जा असते. विशेषतः ‘दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रयाग तीर्थक्षेत्राकडे येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असल्याने येथे नेहमीच वाहनांची वर्दळ असते. पूल अरुंद असल्याने समोरून अचानक एखादे वाहन आल्यास या ठिकाणी मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते व प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. ​केवळ वाहतूक कोंडीच नाही, रात्रीच्या वेळी पुलावर पथदिव्यांची कोणतीही सोय नाही. तसेच पुलाचे संरक्षक कठडे काही ठिकाणी खराब झाले आहेत. यामुळे रात्रीच्या वेळी अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन पुलाचे रुंदीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Prayag Bridge Traffic
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"हा पूल तब्बल ३० वर्षांपूर्वी बांधला आहे. सध्या या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असून, मोठी वाहने आल्यास नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. नागरिकांची सुरक्षितता आणि वाढती वाहतूक लक्षात घेता या पुलाचे रुंदीकरण लवकरात लवकर व्हावे."

- रोहित रघुनाथ पाटील, सरपंच, प्रयाग चिखली

"तीर्थक्षेत्र प्रयाग येथील पुल वरणगे-पाडळी, निटवडे, यवलूज अशा गावांना जोडणारा दुवा म्हणून बांधला गेला. या पुलावरून कळे, राजापूर येथून वाहनधारक प्रवास करतात. रहदारी वाढली आहे. पुलाचे त्वरित रुंदीकरण व्हावे."

- दत्तात्रय पाटील, माजी सरपंच, पाडळी बुद्रुक

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