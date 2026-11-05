Vasubaras Special: वासराएवढी उंची; पुंगनुरचा रुबाब! सोलापुरातील थोबडे वाड्यात राधा, शंभू अन् कृष्णाचे संगोपन

सोलापूर : वासराएवढी उंची व लहान बांधा हे पुंगनुर गायीचे वैशिष्ट्य. दक्षिण भारतातील या दुर्मीळ देशी गोवंशातील राधा, शंभू आणि कृष्णा या तीन गायींचे बाळीवेस येथील थोबडे वाड्यात सिद्धेश थोबडे संगोपन करत आहेत. कमी चाऱ्यात तग धरण्याची क्षमता आणि दुधातील तुलनेने अधिक स्निग्धांश यामुळे या गायींचे वेगळेपण उठून दिसते. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...पुंगनुर गोवंशाची वैशिष्ट्येआंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील पुंगनुर परिसर हे या गोवंशाचे मूळ स्थान. त्यावरूनच या जातीला पुंगनुर नाव पडले. जगातील कमी उंचीच्या कुबड असलेल्या गोवंशांपैकी हा एक प्रकार आहे. या गायींची उंची साधारण ७० ते ९० सेंटीमीटर असते. लहान व मागे वळणारी शिंगे, रुंद कपाळ आणि जमिनीपर्यंत पोचणारी लांब शेपटी ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. पांढरा, राखाडी, तपकिरी आणि लालसर रंगांत या गायी आढळतात..दुधात स्निग्धांशाचे प्रमाण अधिकआकाराने लहान असलेल्या पुंगनुर गायीच्या दुधात तुलनेने अधिक स्निग्धांश असतो. पशुसंवर्धनविषयक माहितीनुसार, दुधातील स्निग्धांशाचे सरासरी प्रमाण सुमारे पाच टक्के आहे. कमी चारा आणि मर्यादित देखभालीतही या गायी तग धरू शकतात. उष्ण हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता हेही त्यांचे वैशिष्ट्य आहे..गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आम्ही राधा, शंभू आणि कृष्णा या तीन पुंगनुर गोवंशांना घरी आणले. त्यासाठी सहा लाख रुपये खर्च आला. त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र व्यक्ती नेमली असून, महिन्याला सुमारे २५ हजार रुपये खर्च होतो. दररोज त्यांना सुकामेवा आणि दूधही दिले जाते. हिरवा चारा, कडबा कुट्टी, प्रोटिन बिस्किट आणि मिनरल मिक्श्चर असे खाद्य त्यांना देतो. शंभू वर्षापेक्षा मोठा आहे, तर राधा आणि कृष्णा वर्षापेक्षा लहान आहेत. तिघेही रोज मल्लिकार्जुन मंदिरात दर्शनासाठी जातात. सोमवारी शंभू पालखीसोबतही जातो. त्यांच्यासाठी चांदीचे तोडे आणि इतर दागिनेही बनवून घेतले आहेत. त्या आमच्यासाठी कुटुंबातील सदस्यच आहेत.- सिद्धेश थोबडे, गोपालक.Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...तिरुपती देवस्थानकडून पुंगनुर गोवंशाचे संवर्धनतिरुमला तिरुपती देवस्थानच्या गोशाळेत पुंगनुर गोवंशाचे संवर्धन केले जाते. धार्मिक विधींमध्ये या गायींच्या दुधाचा उपयोग होतो. तिरुपती बालाजींनाही या दुधाचा अभिषेक केला जातो. संकरामुळे या गोवंशाची संख्या घटल्याने त्याचे वंशवैशिष्ट्य टिकवण्याचे आव्हान आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.