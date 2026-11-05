सोलापूर

Vasubaras Special: वासराएवढी उंची; पुंगनुरचा रुबाब! सोलापुरातील थोबडे वाड्यात राधा, शंभू अन् कृष्णाचे संगोपन

Solapur Wada Raises Three Special Punganur Cows: पुंगनुर जातीच्या राधा, शंभू अन् कृष्णाने वेधले लक्ष; सोलापुरातील थोबडे वाड्यात खास संगोपन
Punganur Cow Breed in Solapur Meet Radha Shambhu and Krishna the Special Cattle Being Raised at Thobde Wada

Punganur Cow Breed in Solapur Meet Radha Shambhu and Krishna the Special Cattle Being Raised at Thobde Wada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : वासराएवढी उंची व लहान बांधा हे पुंगनुर गायीचे वैशिष्ट्य. दक्षिण भारतातील या दुर्मीळ देशी गोवंशातील राधा, शंभू आणि कृष्णा या तीन गायींचे बाळीवेस येथील थोबडे वाड्यात सिद्धेश थोबडे संगोपन करत आहेत. कमी चाऱ्यात तग धरण्याची क्षमता आणि दुधातील तुलनेने अधिक स्निग्धांश यामुळे या गायींचे वेगळेपण उठून दिसते.

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